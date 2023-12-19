مباحثات قطرية ـ أمريكية حول التطورات الإقليمية والدولية

لندن – «القدس العربي»: استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الثلاثاء، في الدوحة، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة، لا سيما في المجال العسكري، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقبل وصوله الدوحة، بحث أوستن مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سبل وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين من القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من شهرين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الملك حمد استقبل في قصر الصخير غرب البلاد، الثلاثاء، الوزير أوستن.

وحسب الوكالة «ناقش الجانبان مستجدات الأحداث في قطاع غزة، وأهمية العمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في غزة».

كما بحث الطرفان «ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني، وضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها».

ووصل أوستن إلى البحرين قادما من إسرائيل ضمن زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل قطر.

واستعرض الجانبان مسار العلاقات البحرينية الأمريكية وسبل دعم التعاون الاستراتيجي الوطيد بين البلدين «الصديقين»، وفق الوكالة.

وأشاد ملك البحرين بـ «التقدم المستمر الذي تشهده العلاقات في كافة المجالات، في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتعزيزها، وخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي».

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 جريحا معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و»كارثة إنسانية غير مسبوقة»، حسب مصادر فلسطينية وأممية.