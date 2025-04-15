مباحثات لأمير قطر مع الشرع لتطوير العلاقات بين البلدين

دمشق ـ «القدس العربي»: عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، أمس الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة، أحمد الشرع، مبدياً تطلعه لأن تسهم زيارة الشرع في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع.

وبثت الرئاسة السورية صورا ومقاطع مرئية من استقبال الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني من قبل أمير قطر في مطار حمد الدولي، وتوجههم إلى الديوان الأميري.

وفي بداية الجلسة، رحب أمير دولة قطر، بالرئيس السوري والوفد المرافق، معربا عن سعادته بزيارته الأولى لدولة قطر، وتطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع، حسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وقال في منشور عبر منصة “إكس”: “سعداء بزيارة أخي الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمباحثاتنا التي شملت مجموعة واسعة من أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات”.

وتابع: “العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين في تطور ونماء كبيرين بفضل حرصنا المشترك على تعزيزها وتطويرها”.

وأردف: “نعمل معا من أجل الارتقاء بها (العلاقات) إلى المستوى المأمول الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، آملين أن يسهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والازدهار والتنمية”.

فيما أعرب الشرع عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي، كما تناولت المباحثات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

في سياق آخر، كشفت صحيفة عبرية أن أمريكا أبلغت إسرائيل عزمها سحب قواتها العسكرية من سوريا خلال شهرين، مشيرة إلى أن إسرائيل حاولت منعها، لكنها فشلت.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” أوضحت أن مسؤولين أمنيين أمريكيين أبلغوا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الأمريكية من سوريا سيبدأ خلال شهرين، مضيفة أن إسرائيل حاولت منع ذلك لكنها فشلت في ذلك.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن إسرائيل تعتقد أن هذه الخطوة ستؤدي فقط إلى انسحاب جزئي، لكنها لا تزال تعمل مع نظرائها الأمريكيين لإقناعهم بإبقاء القوات في سوريا، مشيراً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن قلقهم الشديد من تداعيات هذه الخطوة.

وأوضح أن مخاوف إسرائيل تأتي خشية من زيادة التوترات مع تركيا، التي تعمل على زيادة سيطرتها على المنطقة، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مضيفاً أن إسرائيل تعتقد أن انسحاب القوات الأمريكية “قد يزيد من الشهية التركية للسيطرة على أصول عسكرية أكثر استراتيجية في الميدان”.