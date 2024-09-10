مباحثات مصرية أوروبية تتناول أوضاع غزة وقضايا دولية

القاهرة: بحث وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر، الثلاثاء، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة، وفق بيان لمتحدث الجيش المصري غريب عبد الحافظ.

ويجري بوريل جولة شرق أوسطية، تشمل مصر ولبنان بين 8 و12 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفقا لمكتب الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان المصري أن الجانبين بحثا “أوجه تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة، وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعتبر بوريل خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن “من يشنون الحرب على غزة لا مصلحة لديهم بوضع حد لها، وتعنتهم يرافقه إفلات تام من العقاب”.

ولدى سؤاله عن موقف الاتحاد الأوروبي من المجازر الناجمة عن القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر على غزة، قال: “الاتحاد كان أكبر مزود للمساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر”.

وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)