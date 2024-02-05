مباحثات مصرية يمنية حول مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر

أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية

صنعاء: قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، إن “محاولات المليشيات الحوثية إعلان مساندتها للشعب الفلسطيني، لا تعدو أن تكون محاولة يائسة لتغطية جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني، وتنفيذا للأجندات الإيرانية المشبوهة في المنطقة”.

وجاء ذلك خلال لقاء بن مبارك، اليوم الإثنين، بالسفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لبيان وزارة الخارجية.

وأشار بن مبارك خلال اللقاء، إلى الأوضاع في البحر الأحمر والتداعيات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية على المنطقة عموما، “نتيجة القرصنة التي تمارسها المليشيات الحوثية”.

وأكد بن مبارك أن مكانة القضية الفلسطينية ومحوريتها أكبر من أن تدعي الدفاع عنها مليشيات “مارست منذ تمردها كل أنواع الظلم والاستبداد والحصار والتنكيل بحق الشعب اليمني”.

وبدوره، أشار السفير المصري إلى التحضيرات التي تمت لانعقاد لجنة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدا أهميتها لتبادل وجهات النظر إزاء العديد من القضايا والمستجدات الحالية.

وجدد السفير المصري موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية وللجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار على كامل التراب اليمني.

(وكالات)