مباحثات مغربية- أمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

الرباط: بحث مفتش عام الجيش المغربي، محمد بريظ، مع نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلفة بالشؤون الإفريقية، جنيفر زاكريسكي، في العاصمة الرباط، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي) الأربعاء، حول اللقاء الذي جرى الثلاثاء.

وذكر البيان أن اللقاء “شكل فرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون العسكري بين الجيشين، خاصة الصناعة الدفاعية، واقتناء المعدات والتجهيزات مع المواكبة التقنية واللوجستية اللازمة، والتكوين ونقل التكنولوجيا، فضلا عن توطيد التعاون الثنائي في مجال تدبير الكوارث”.

وأشاد المسؤولان، بحسب البيان، “بالعلاقات بين الجيشين، والتي تتمثل في أنشطة التعاون المكثفة والمنتظمة”.

وتمحورت المباحثات حول “دور القوات المسلحة الملكية في مجال حفظ السلام، باعتبارها شريكا له مصداقية يلعب دورا رائدا للنهوض بالسلام والأمن والتعاون الجهوي”.

وأشار البيان إلى أن “التعاون العسكري بين البلدين يندرج في إطار خريطة الطريق 2020-2030 الرامية إلى إقامة شراكة استراتيجية نموذجية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية”.

ويشمل التعاون بحسب البيان، “الحوار الاستراتيجي والتكوين والتمارين وبرنامج الشراكة مع الحرس الوطني لولاية يوتا والدعم المالي بالإضافة إلى الدعم المتعلق بالمعدات”.

ووقعت واشنطن والرباط في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري تمتد 10 سنوات، على هامش زيارة رسمية للمغرب، أجراها وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر.

(الأناضول)