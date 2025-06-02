مباحثات مغربية بريطانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني

الرباط: نظم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لقاءات عمل، الاثنين، مع مسؤولين مغاربة لتعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني.

جاء ذلك في بيانين منفصلين لكل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات في البلاد)، ومجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، على هامش الزيارة التي يقوم بها ديفيد لامي برفقة وفد بريطاني يضم مسؤولين وبرلمانيين.

ويقوم وزير الخارجية البريطاني بزيارة المغرب، ابتداء من الأحد وتستغرق 3 أيام، في أول زيارة لمسؤول في هذا المنصب منذ 2011.

وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في بيان، إنه نظم في العاصمة الرباط، لقاء عمل مع وزير الخارجية البريطاني، لتعزيز شراكات جديدة في القطاعات الاستراتيجية.

ومن بين هذه القطاعات، البنية التحتية والمياه والطاقة والصحة والأعمال الزراعية والتعليم، حسب المصدر نفسه.

وفي السياق، بحث رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب المغربي مع وفد برلماني عن مجلسي العموم واللوردات ببريطانيا تعزيز العلاقات البرلمانية والتنسيق المستمر في مختلف المحافل والتواصل الدائم بشأن القضايا ذات الانشغال البرلماني المشترك.

وأشار بيان لمجلس النواب المغربي إلى أنه “تم تبادل وجهات النظر بين الطالبي العلمي وأعضاء الوفد البرلماني، حول التجربة البرلمانية بالبلدين وأوجه التقارب بينها والاختلاف والعلاقات التي تربط المؤسسة التشريعية بباقي السلط والمؤسسات بالإضافة إلى العلاقات الخارجية”.

كما تم التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف في تعزيز دينامية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حسب البيان ذاته.

والأحد، وقع المغرب وبريطانيا بالرباط، على 4 مذكرات تفاهم حول التعليم العالي والرعاية الصحية والموانئ والصفقات، عقب انعقاد الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين.

(الأناضول)