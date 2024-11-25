مباحثات يمنية وسعودية ـ أوروبية بشأن التدخلات المطلوبة لدعم الحكومة في عدن

عدن – «القدس العربي»: شهدتِ العاصمة السعودية الرياض، أمس الإثنين، مباحثات يمنيّة أوروبية وأخرى سعودية أوروبية بشأن دعم الحكومة اليمنية، في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية وتمويلية.

والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، غابرييل مونيرا فيناليس، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، هوبيرت بيغير.

وقالت مصادر رسمية إن “اللقاء بحث في مستجدات الأوضاع المحلية على كافة المستويات، بما في ذلك التحديات الاقتصادية”، متطرقًا “إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومضاعفة التعهدات الإنسانية، والإنمائية في مختلف المجالات”.

وفي السياق ذاته، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالله العليمي، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، “مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن بما فيها جهود عملية إحلال السلام”.

وحسب الخبر الرسمي، فقد استعرض العليمي، خلال اللقاء، الذي ضم سفراء الاتحاد الأوروبي، وهولندا، والسويد، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وإيطاليا، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، آخر المستجدات السياسية وانعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على جهود إحلال السلام في اليمن، مؤكداً “موقف الحكومة اليمنية الثابت في دعم جهود إحلال السلام الدائم والشامل المبني على المرجعيات المعتمدة عربياً وإقليمياً ودوليا”.

وشدد عضو مجلس القيادة “على أهمية مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن توقف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية والبنى التحتية”.

وجدد السفراء تأكيد “الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وللجهود الأممية والإقليمية الرامية لتحقيق السلام في اليمن، واستمرار التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية في ظل التحديات القائمة، وتفعيل الشراكات التنموية بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن”.

في موازاة ذلك، أجرى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أمس الإثنين، مباحثات مع عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بشأن مستجدات الأزمة اليمنية والتطورات في البحر الأحمر.

وأوضح، في “تدوينة” على منصة “إكس”: “سعدتُ اليوم بلقاء سفير الاتحاد الأوروبي وسفيري مملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية، والتطورات في البحر الأحمر، والجهود المشتركة لدعم الحكومة والشعب اليمني، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية”. على صعيد تطورات أزمة البحر الأحمر نشرت القوة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر (إسبيدس) تقريراً موجزاً عما استجد في مهامها خلال الشهر التاسع منذ تدشين عملها في 19 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت أن من أبرز المستجدات هو تعيين قائد جديد للقوة، وهو العميد البحري كونستاتنتيوس بيتكياكيس من البحرية اليونانية، مرحبة بالسفينة الإيطالية كابو دويليو، موضحة أنها نفذت أكثر من 300 عملية بحرية ناجحة.