مبادرات فنية عربية لدعم القضية الفلسطينية… عبلة كامل وكندة علوش وهاني شاكر ونانسي عجرم يهيبون بالجميع لنصرة أهالي غزة بالدعم والدعاء

القاهرة ـ «القدس العربي» : موجة عارمة من التضامن والدعم الفني العربي على مواقع التواصل الاجتماعي مع الشعب الفلسطيني تتواصل يوميا في ظل الهجمات الصهيونية الأخيرة، التي طالت أراضيهم، وأدت إلى فقدان العديد من الأرواح البريئة، وتدمير منازلهم وتشريد الكثيرين. وقد أعرب العديد من النجوم العرب عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية من خلال تصريحات ورسائل مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما زل المزيد من الفنانين يعلنون عن دعمهم للشعب الفلسطيني.

هذه التضامن الفني العربي يعكس الوحدة والدعم للقضية الفلسطينية ويسلط الضوء على الجهود المبذولة لوقف الهجمات الصهيونية وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، كما يسهم في تعزيز الوعي العام حول قضية فلسطين وتعزيز الضغط الدولي لوقف الهجمات الصهيونية وتحقيق السلام والعدالة في المنطقة. إنه تلقي الضوء على أهمية الدعم الدولي والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والصعوبات التي يواجهها يوميًا.

وينضم عدد كبير من الفنانين والمثقفين والناشطين والرياضيين لمبادرة دعم القضية الفلسطينية:

عبلة كامل تطالب الدعاء لفلسطين

شاركت الفنانة عبلة كامل منشورا عبر صفحتها الشخصية على الإنستغرام، ونشرت تغريدة جديدة لها عبر تويتر تعبر فيها عن دعهما لأهل فلسطين، طالبة من متابعيها الدعاء لهم.

وكتبت: «علموا أولادكم أن فلسطين محتلة وأن المسجد الأقصى أسير، وأن الكيان الصهيوني عدو، وأن المقاومة شرف وأنه لا يوجد دولة أسمها إسرائيل» معلقة: «اللهم انصر فلسطين فهم في أشد الحاجة للدعاء والمساعدة».

هاني شاكر: قلوبنا مع المناضلين في فلسطين

نشر المطرب المصري هاني شاكر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» صورة له واضعا علم فلسطين ومعلقا «خالص العزاء للشعب الفلسطيني الحبيب في شهداء غزة الأحرار، وخالص التمنيات بالشفاء لكل المصابين، وقلوبنا مع المناضلين في فلسطين ودائما القدس عربية».

محمد ثروت: القدس عربية

وأعلن المطرب محمد ثروت دعمه للشعب الفلسطيني، وشارك مقطعا من أغنية «القدس عربية» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» وعلق عليها «القدس عربية… عربية اللغة وعربية الهوية ومنبع الأديان. كل الدعم والحب لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الشقيق فلسطين».

محمد عادل إمام:«اللهم احفظ فلسطين وشعبها»

ونشر الفنان محمد عادل إمام العلم الفلسطيني عبر صفحته الرسمية في موقع الصور الشهير انستغرام، وعلق عليه قائلا: اللهم احفظ فلسطين وشعبها.

كندة علوش: اللهم نستودعك أهلنا في فلسطين الحبيبة

كما أعلنت كندة علوش تضامنها مع الشعب الفلسطيني عبر حسابها الرسمي في موقع الصور الشهير انستغرام، وكتبت: «اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، كما أسألك أن تمكنهم في الأرض، كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين. نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها».

أما الفنان محمد رضوان فنشر صورة للعلم الفلسطيني أيضا عبر صفحته الرسمية، وكتب قائلا: تضامنا مع فلسطين.

كما أعلن أكرم حسني تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونشر صورة لفلسطين، وعلق قائلا: هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية

وأعلنت أيضا ملك أحمد زاهر تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وكتبت على صفحتها الشخصية على إنستغرام: هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية.

محمد هنيدي: «نشر تفاصيل ما يحدث في غزة نضال حقيقي»

أما الفنان محمد هنيدي فقام بدعم نضال الفلسطينيين مجددا، وكتب على صفحته الشخصية على فيسبوك: «الحرب الإعلامية والتضامن وإنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة، لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي. العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له.

وأضاف: أكتر حاجة بيخاف منها العدو إنه يظهر على حقيقته قدام العالم. عشان كده اللايك والشير اللي ممكن تسهتزئ بيهم مهمين جدا جدا جدا. الكلمة مهمة جدا جدا. في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة ومنصاتهم ومواقع الـ»سوشيال ميديا» اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل، حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة».

أوس أوس: «يا رب الرحمة بأطفالنا»

ونشر أوس أوس، فيديو لمطربة فلسطينية صغيرة في السن، وهي تغني أغنية عطونا الطفولة، وكتبت قائلا: عطونا الطفولة يا رب الرحمة بأطفالنا وأهلنا».

حورية فرغلي: قلبي مع شعب فلسطين الحبيب

كما أعلنت حورية فرغلي تضامنها مع الشعب الفلسطيني من خلال صفحتها الرسمية على انستغرام، وكتبت: «قلبي مع شعب فلسطين الحبيب يا رب ينصركم».

شيريهان: صوت من أجل العدالة

في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، أعربت الفنانة شيريهان عن تضامنها الكامل مع الفلسطينيين قائلة: «الشعب الفلسطيني بجميع فئاته يعيش إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال تحرق أراضيهم وأملاكهم ومنازلهم وتجبرهم جبراً على التهجير من منازلهم وغيرها من الأفعال التي تحقن وتحرق القلب وتعدم الثقة وتقتل الأمل في أي مستقبل».

أحمد حلمي: الدعاء من أجل فلسطين

ونشر النجم أحمد حلمي تدوينة على حسابه على إنستغرام، داعيًا فيها لفلسطين قائلًا: «يا رب احم فلسطين وانصرها واحفظ رجالها وأطفالها ونساءها والمسجد الأقصى».

تامر حسني: الدعاء لأهلنا يا جماعة

وانضم تامر حسني إلى هذه الجهود من خلال نشر صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام لعلم فلسطين، داعيًا للدعاء والدعم قائلاً: «اللهم انصر فلسطين.. الدعاء لهم يا جماعة.. هم في أشد الحاجة للدعاء والمساعدة بكل ما نملك».

ياسر جلال: تحية لشعب فلسطين المناضل

النجم ياسر جلال أعرب عن حزنه الشديد للأحداث في فلسطين، وأكد أن قلوبنا مع غزة وشعب فلسطين المناضل، وأنه يتضامن معهم، قائلًا: «قلوبنا مع غزة ومع شعب فلسطين المناضل العظيم… تحيا فلسطين»

فيفي عبده: دعاء وأمل

الفنانة فيفي عبده نشرت فيديو على حسابها على إنستغرام وأعلنت دعمها للفلسطينيين، معبرة عن حزنها، قائلة: «سمعت خبر موضوع فلسطين، الله يرحم اللي ماتوا يا رب، ويسكنهم فسيح جناته، إن شاء الله، ويشفي كل المصابين… ربنا يحرر القدس يا رب».

صلاح عبد الله: «ضربة معلم»

صلاح عبد الله أشار إلى أهمية عملية «طوفان الأقصى» وقال: «مهما كانت التبعات والتداعيات، لكن بصراحة ضربة معلم موجعة وعلمت عليهم، وقد تكون مفتاحا لتعامل جديد تمامًا. أفضل كثيرًا والله أعلم. طالما هو احتلال».

سيمون: قلوبنا مع فلسطين

الفنانة سيمون أيضًا شاركت في هذه الموجة من التضامن ونشرت صورة لعلم فلسطين على حسابها في إنستغرام مع تعليق: «قلوبنا جميعًا مع أهل فلسطين الحرة.»

نانسي عجرم: ندعم المقاومة

نانسي عجرم دعمت المقاومة الفلسطينية، وأعربت عن دعمها للشعب الفلسطيني، وأكدت أنه يستحق أن يعيش في سلام على أرضه.

وبما أن الفن يمتلك قوة كبيرة في نقل الرسائل وله تأثير على الشعوب، يمكن أن يكون دور الفنانين العرب حاسمًا في دعم الجهود الدولية لوقف العنف والاحتلال في فلسطين. يجب أن نأمل أن يستمر هذا التضامن والدعم من قبل الفنانين العرب وأن يسهم في تحقيق العدالة والسلام في المنطقة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة الحرة.