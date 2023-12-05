مبادرة باتيلي الخماسية تشعل خلافاً آخر داخل أروقة مجلس الدولة الليبي

طرابلس ـ «القدس العربي»: اختار المجلس الأعلى للدولة في جلسة عقدها الإثنين في مقره في طرابلس، ثلاثة مندوبين عن دوائر الغرب والشرق والجنوب، لتمثيله في الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية التي دعا إليها باتيلي، وتضم الأطراف المؤسسية الرئيسية في البلاد.

ولم يصدر عن المجلس أي إفادة رسمية بهذا الشأن، لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر مقاطعة غالبية أعضاء المجلس للجلسة اعتراضاً على إحاطة رئيس المجلس، محمد تكالة، الرافضة لمخرجات لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس النواب، وكذا تسمية ممثلي مجلس الدولة في حوار باتيلي المقبل، من دون الرجوع إلى بقية الأعضاء.

وفي تصريحات صحافية، قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، إنه لم يكن طرفاً في اختيار ثلاثة مندوبين عن الدوائر الثلاث من قبل الرئاسة لتمثيلها في الاجتماع التحضيري لمبادرة باتيلي.

وأشار العبيدي إلى أن عملية الاختيار جرت دون آلية واضحة، وهو ما سيؤدي لتعقيد المشهد أكثر وإطالة أمد الأزمة وتعطيل الانتخابات، وأن المجلس سيكون له رأي آخر تجاه هذا الاختيار، حسب قوله.

وأكدت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب، تفويض رئاسة المجلس لثلاثة أعضاء يمثلونه في مبادرة باتيلي الخماسية.

وقالت المحجوب في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار المحلية، إن اللجنة تضم الأعضاء موسى فرج عن الشرق، ومحمد الهادي عن الجنوب، ومحمد بوسنينة عن الغرب، مضيفة أن حدة النقاش حول التمثيل في مبادرة المبعوث الأممي تسببت في عدم مواصلة الجلسة، حيث جرى رفعها دون تناول جدول الأعمال المدرج لها، على حد قولها.

وقال عضو مجلس الدولة عبد الله جوان، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، اختار 3 أعضاء من المجلس للإعداد لحوار المبعوث الأممي.

وأشار جوان في تصريحات صحافية، إلى حدوث مشادات كلامية بين الأعضاء واعتراضات بسبب اختيار تكالة للأعضاء الثلاثة دون تصويت.

وكشف عضو مجلس الدولة عن انسحاب عدد من الأعضاء رفضًا لفرض تكالة لهذه الأسماء، ولذلك رفعت الجلسة. ولفت جوان إلى أن الأعضاء اعترضوا أيضًا على زيارة تكالة إلى الولايات المتحدة في ظل العدوان الحاصل على غزة.

وأكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، انسحاب نصف الأعضاء من الجلسة احتجاجاً على انفراد تكالة بقرار.

وقال قزيط إن الجلسة شهدت استهداف بعض الأعضاء على خلفيتهم السياسية وتهديدهم بإسقاط عضويتهم.

وأضاف عضو مجلس الدولة الليبى، أن رئيس المجلس هدّد بفتح لجنة تحقيق بسبب حضور النائب فوزي العقاب للجلسة رغم أنه قد جهّز خطاب استقالته، وقد أخر النائب تلاوة الخطاب على الأعضاء منتظراً إتمام إجراءات استلامه لمنصبه الجديد سفيراً في أستراليا.

وفي وقت سابق، اعترض مجلس النواب الليبي على عدم الاعتراف بحكومته المؤقتة بعد دعوة باتيلي لحفتر ولحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي والنواب دون توجيه أي دعوة لحكومته، ما اعتبرها «النواب» عدم اعتراف بمخرجاته الشرعية في نظره.

ودعا باتيلي قادة الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

وطلب باتيلي في دعوته عقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، وقيادة حفتر؛ لتحديد موعد اجتماع قادتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يجب حلها، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

وأعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، عن استغرابها من إقحام حكومة منتهية الولاية (حكومة الدبيبة) في الحوار الذي يعتزم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عقده مقابل إقصاء حكومة معينة من مجلس النواب.