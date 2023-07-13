مبادرة مصرية لوقف حرب السودان: هدنة لـ3 أشهر وعملية سياسية

القاهرة – الخرطوم – «القدس العربي»: استضافت القاهرة، أمس الخميس، مؤتمر دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية عليها، حيث طرحت القاهرة مبادرة لوقف إطلاق النار يمتد لثلاثة أشهر تطلق خلالها عملية سياسية شاملة.

وجاء المؤتمر، حسب مراقبين، كمحاولة لاستعادة القاهرة دورها الإقليمي، ورد على محاولات التهميش في الأزمة السودانية، بعد أيام من دعوة اللجنة الرباعية لدول المنظمة الحكومية للتنمية “إيغاد” المعنية بحل الأزمة في السودان، إلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، بعد نحو 3 أشهر من القتال بين قوات “الدعم السريع”، والجيش السوداني، وهو ما رفضه الأخير.

وأكدت مخرجات القمة على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً.

وشددت على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني.

واتفقت على تشكيل آليه وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعقد اجتماعها الأول في جمهورية تشاد، لوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال.

وقالت مصادر لـ”القدس العربي”، إن مصر طرحت مبادرة وقف لإطلاق النار يمتد لثلاثة أشهر تطلق خلالها عملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في اجتماع الأمس إن بلاده “ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم في السودان”. وبين أن “مؤتمر قمة دول جوار السودان ينعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر السودان الشقيق الذي يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وعلى دول جوار السودان بشكل خاص”.

في حين قال الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إن مبادرة قمة دول جوار السودان ستقود في نهاية المطاف إلى تأمين المناخ الملائم للشعب السوداني، وإن كل دول الجوار تساعد السودان لحل مشكلاته وأزماته دون تدخلات خارجية.

إلى ذلك، اتهم مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قوات الدعم السريع بقتل 87 شخصا على الأقل، من بينهم 14 امرأة وطفلا، ودفنهم في قبر جماعي، في ولاية غرب دارفور.