مبادلة» تفتتح رسميا مكتبها في بكين مع توطيد العلاقات الصينية الخليجية»

■ هونج كونج-رويترز: قالت خمسة مصادر مطلعة إن شركة مبادلة للاستثمار افتتحت رسميا هذا الأسبوع مكتبها في بكين في ظل توطيد العلاقات بين الإمارات وثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتعد شركة مبادلة للاستثمار ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار.

ورغم أن العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج لا تزال ترتكز على المصالح في قطاع الطاقة، توسعت العلاقات بين الجانبين مع اتجاه المنطقة لتحسين البنية التحتية والتكنولوجيا والقطاع المالي ووسط التوترات الجيوسياسية الصينية الأمريكية.

وقال مصدر أمس الجمعة إن مبادلة دخلت السوق الصينية قبل بضع سنوات لكنها اضطرت إلى تأجيل مراسم افتتاح مكتبها بسبب القيود التي كانت مفروضة خلال جائحة كوفيد19. وذكر مصدر ثان أن فريق مبادلة متمركز في بكين ويضم نحو عشرة أفراد، ويركز على الاستثمارات المباشرة واستثمارات الصناديق في البلاد. وتشمل محفظة الشركة في الصين شركات جيه.دي إندستريالز وهاستن للأدوية البيولوجية ومتاجر شي إن لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت. وطلبت جميع المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

وصرحت مصادر بأن الرئيس التنفيذي لمبادلة خلدون المبارك ونائب الرئيس التنفيذي وليد المقرب المهيري حضرا الحفل يوم الثلاثاء. وقال متحدث باسم مبادلة عندما اتصلت به رويترز لمعرفة الخطط الاستثمارية للشركة في الصين «استراتيجيتنا الاستثمارية في آسيا قائمة منذ عدة سنوات مع وجود آفاق نمو واعدة في جميع أنحاء المنطقة». ولم تعلق الشركة على الحدث الذي جرى في بكين.

وذكرت المصادر الخمسة أن الحدث حضره مستثمرون صينيون بارزون في الأسهم الخاصة من بينهم لي تشانغ مؤسس صندوق الأسهم الخاصة هيل هاوس، ونيل شين المؤسس والشريك الإداري لشركة هونغشان لرأس المال الاستثماري.