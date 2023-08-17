مباراة إنكلترا وأستراليا في مونديال السيدات الأكثر مشاهدة منذ عام 2001

سيدني: ذكر تقرير إعلامي الخميس أن مباراة الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي أقيمت بين إنكلترا وأستراليا كانت أكثر حدث يتم مشاهدته عبر التلفاز في أستراليا منذ عام 2001.

وذكرت القناة السابعة الخميس أن ما يقرب من 11.51 مليون متفرج في البلاد تابعوا المباراة التي فاز بها المنتخب الإنكليزي 3 / 1 الأربعاء ليصل للمباراة النهائية للمونديال، حيث حققت المباراة متوسط مشاهدات 7.13 مليون على القناة السابعة والقناة السابعة بلس.

كما حطمت المباراة، التي حضرها 75784 متفرج في الاستاد، الرقم القياسي في البلاد من حيث متابعيها على الانترنت، حيث تابع 957 ألف متفرج المباراة عبر الانترنت، وكانت أكثر برنامج يتم مشاهدته، منذ ظهور التصنيفات الحالية في عام 2001.

وفي المباراة النهائية التي تقام في سيدني يوم الأحد، سيلتقي المنتخب الإنكليزي مع نظيره الإسباني، الذي تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على المنتخب السويدي 2 / 1 في مباراة الدور قبل النهائي التي كانت أقيمت الثلاثاء.

ويلتقي المنتخب الأسترالي، الذي لم يعبر دور الثمانية من قبل، مع نظيره السويدي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت في المقبل في بريزبان.

(د ب أ)