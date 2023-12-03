مباراة خيرية في قطر لدعم فلسطين بمشاركة الحبسي وأبو تريكة 

الدوحة: أعلنت مبادرة “شباب لأجل فلسطين” التي تنظمها أكاديمية قطر الدوحة، عن إقامة مباراة ودية خيرية تقام يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري على استاد المدينة التعليمية، أحد ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022، بمشاركة عدد من نجوم الكرة العالمية والعربية والقطرية.

وقال ممثلو المبادرة خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، إن المباراة ستكون تحت شعار “لأجل فلسطين” مع استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 57 يوما، مما أسفر عن وقوع أكثر من 15 ألف شهيد.

وستنطلق المباراة الخيرية الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتسبقها العديد من العروض والفعاليات المصاحبة.

وتقام المباراة على شوطين بمعدل 30 دقيقة في كل شوط، على أن يتم نقل المباراة مباشرة على قنوات الكأس الرياضية.

وسيتم طرح تذاكر المباراة للبيع على موقع “كيو تيكيت” حيث تم توحيد سعر التذاكر التي تباع في فئة واحدة بسعر 25 ريالا.

وتبلغ السعة الرسمية لاستاد المدينة التعليمية 40 ألف متفرج، ومن المتوقع أن تشهد المباراة إقبالا جماهيريا كبيرا، خاصة أن ريع التذاكر من هذه المباراة سيتم التبرع به لإغاثة الفلسطينيين، بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية.

وكشفت اللجنة المنظمة للمباراة عن مشاركة عدد من نجوم الكرة العربية وأبرزهم النجم المصري محمد أبو تريكة، والحارس العماني علي الحبسي، والنجم الإيفواري أمارا دياني اللاعب السابق لباريس سان جيرمان، كما سيتم الإعلان عن بقية الأسماء من نجوم الكرة العالمية والعربية والقطرية خلال الأيام القادمة.

(د ب أ)