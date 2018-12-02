“مبارك” يتخلف عن مواجهة “مرسي” بـ”اقتحام السجون”

منذ 2 ساعتين
“مبارك” يتخلف عن مواجهة “مرسي” بـ”اقتحام السجون”

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القاهرة: تخلف الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الأحد، عن حضور جلسة قضية “اقتحام السجون”، التي يحاكم فيها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وفق وسائل إعلام.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مبارك تخلف اليوم عن حضور جلسة القضية ذاتها، بينما حضر محاميه فريد الديب.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين ثاني، الماضي، قررت محكمة مصرية، استدعاء مبارك للشهادة في قضية “اقتحام السجون” التي يحاكم فيها محمد مرسي، وذلك للمرة الأولى، منذ أطاحت بالأول ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي شاركت فيها جماعة الإخوان التي ينتمي لها الثاني.

وتعود قضية “اقتحام السجون” التي يحاكم فيها “مرسي”، إلى أحداث تزامنت مع انطلاق شرارة ثورة يناير/ كانون ثاني 2011. (الأناضول)

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