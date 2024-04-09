مبررا قتل الفلسطينيين في غزة.. مانويل فالس يؤكد: “فرنسا قتلت مدنيين بالموصل”- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:
في مقابلة مع “Radio J” التابع للجالية اليهودية في فرنسا، زعم رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس، أن بلاده شاركت في الضربات التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين في مدينة الموصل العراقية خلال هجمات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة”.
كان فالس حينها يتولى منصب رئيس الوزراء، خلال فترة حكم الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا أولاند. الأمر الذي قاده إلى المقارنة بين غزة والموصل، قائلاً: “سقط مئات بل آلاف القتلى من المدنيين الذين استخدمهم داعش كدروع بشرية في الموصل بسبب قصف الجيش العراقي والتحالف الدولي الذي تُشارك فيه فرنسا”.
Manuel Valls affirme que la France a participé à des frappes qui ont tué des milliers de civils à Mossoul lors des frappes de la coalition internationale dont elle faisait partie à partir du 8 août 2014 et alors qu’il était Premier ministre. Ce qui le conduit à comparer #Mossoul… pic.twitter.com/YhXzCySplA
— Haziza Frédéric (@frhaz) April 7, 2024
ورداً على سؤال الصحافي: “إذن فرنسا قتلت المدنيين؟”، أجاب مانويل فالس قائلا: “نعم، لسوء الحظ، كان هناك وفيات لأنها حرب”.
وعاد الصحافي ليسأله: “إذن ما يحدث في غزة يشبه ما حدث في الموصل؟”، فرّد فالس قائلا: “أهداف حماس، التي استخدمت نفس الأساليب بل ربما أسوأ من تنظيم الدولة في مهاجمة الإسرائيليين، لا علاقة لها بالدفاع عن النفس”.
ورداً على كلام رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، غرّد الجيوستراتيجي الفرنسي المعروف باسكال بونيفاس، قائلا: “لتبرير جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، فالس يؤكد أن فرنسا ارتكبت مثلها في الموصل. خبز مبارك لأعداء فرنسا”.
Hallucinant. Pour justifier les crimes de guerre israéliens sur Gaza Valls affirme que la France en a commis à Mossoul. Du pain béni pour les ennemis de la France https://t.co/UptObijXXY
— Pascal Boniface (@PascalBoniface) April 7, 2024
وكان مانويل فالس قد زار إسرائيل في نهاية شهر أكتوبر الماضي، والتقى بعائلات المحتجزين لدى حماس. وكان يرافق وفدا من السياسيين الفرنسيين بدعوة من منظمة ELNET، وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل التقارب بين أوروبا وإسرائيل.
وانتقد فالس في إحدى مقابلاته السابقة، الرئيسَ إيمانويل ماكرون بشكل خاص لعدم حضوره المسيرة ضد معاداة السامية التي جرت في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر في باريس.
كما اعتبر في مقابلة صحافية أخرى، أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، بل وواجب الدفاع عن نفسها، في حين أن مدينة رفح، الواقعة جنوب قطاع غزة، مهددة باجتياح إسرائيلي. وقال إن الإسرائليين يواجهون “هجوما من منظمة إرهابية إسلامية معادية للسامية”.
ما هو دور محكمة الجنايات الدولية ازاء اعتراف هذا النازي المجرم بجرائمه في الموصل العراقية و قتله الاف المدنيبن هناك .
كلمة حق يراد بها باطل.
نعم النظام السوري والعراقي ارتكب جرائم اباده بحق هذه الاقطار مما شجع اسرائيل على ارتكاب الفظائع ايضا. فظائع الموصل وحلب لا تقل فظاعة عن غزة.
عندما يتعارك اللصوص يظهر المسروق .
فرنسا وانجلترا والغرب المنافق ليسوا إلا ارهابيين قطاع الطرق والرزق على العباد .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبرر قتل الفلسطينيين في غزة مانويل فالس يؤكد: فرنسا قتلت مدنيين بالموصل. عندما تصل الوقاحة والسفالة والعنصرية إلى حد الاعتراف على الملأ أن فرنسا قتلت مدنيين وحتى الآن هذا الشاذ خارج السجون يقتلوننا مثل الفئران ولا أحد يبالي وإعطاء الحق للصهاينة أن يقتلوا المدنيين مثل فرنسا ما قتلت في الموصل أين المشكلة ويتكلم عن تنظيم داعش داعش مين أنتم من خلقتموه لقتلنا وتخريب بلادنا وتدميرنا باسم تنظيم داعش أنتم داعش الغرب كله مقيت حقير شواذ لم نسمع أن داعش حاربت أعداء الإسلام داعش تقتل المسلمين فقط تهجم على الدول الإسلامية للتخريب بناء على أوامركم سقط مئات بل آلاف القتلى من المدنيين الذين استخدمهم داعش كدروع بشرية في الموصل بسبب قصف الجيش العراقي والتحالف الدولي الذي تشارك فيه فرنسا ولماذا ذهبتم إلى العراق ذهبت للنهب والقتل ودمار بلد والقتل وتخريب بلاد المسلمين مثل قتلكم كأم مليون من الشعوب الجزائري بعد النهب والسلب ولا يجب علينا أن ننساه ودمار أفريقيا أنتم تشعرون بلذة عندما تقتلوننا وأنتم دون هذه المنطقة ستمتون جوعا يا أصحاب حضارة القتل والتدمير…