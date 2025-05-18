سياسة | دولي | إيران

مبعوث أمريكي: تخصيب اليورانيوم “خط أحمر” مع إيران

18 - مايو - 2025

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف,

حجم الخط
1

واشنطن: قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف اليوم الأحد إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح أثار انتقادات من طهران.

ويؤكد تعليق ويتكوف موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تخصيب اليورانيوم، فيما يعد رد إيران دليلا على أن الجانبين أمامهما طريق طويل لإبرام أي اتفاق حول برنامج طهران النووي.

وقال ويتكوف خلال مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي) “حددنا خطا أحمر واضحا للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بنسبة واحد بالمئة من قدرة التخصيب”.

وأضاف أنه من وجهة نظر إدارة ترامب، فكل شيء يبدأ “باتفاق لا يتضمن التخصيب. لا يمكننا قبول ذلك. لأن التخصيب يتيح التسلح. ولن نسمح بصنع قنبلة”.

وردت طهران سريعا إذ نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله اليوم الأحد “التوقعات غير الواقعية توقف المفاوضات، التخصيب في إيران ليس شيئا يمكن إيقافه”.

وقال عراقجي عن ويتكوف “أعتقد أنه بعيد تماما عن واقع المفاوضات” مضيفا أن التخصيب سيستمر.

ومع هذا، عبر ويتكوف عن تفاؤله إزاء المفاوضات ويرجح أن الطرفين سيعقدان محادثات مرة أخرى في أوروبا هذا الأسبوع.

وقال ويتكوف “نأمل أن يؤدي ذلك إلى بعض الإيجابية الحقيقية”.

وذكر عراقجي أن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات سيُعلن عنهما قريبا.

(رويترز) 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 18, 2025 الساعة 6:59 م

    ههه الصهاينة الأمريكان مرضى بالاستكباروالغطرسة الجوفاء والغباء الموروث جبلا بعد جيل كيف لا وهم حفدة القردة و الخنازير ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف قد يسافر إلى روسيا
4 - أغسطس - 2025
حماس تكذب ويتكوف: لن نتخلى عن السلاح إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
2 - أغسطس - 2025
ويتكوف يبلغ عائلات الأسرى في غزة بالعمل على “صفقة تبادل شاملة”- (فيديو)
2 - أغسطس - 2025
معاريف: رسالة إلى ويتكوف: الصفقة الجزئية غير مجدية.. يجب إنهاء الحرب و”الكل مقابل الكل” 
25 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية