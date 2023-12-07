سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مبعوث أمريكي: نريد دائما رؤية تطبيع بين السعودية وإسرائيل

7 - ديسمبر - 2023

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دبي: قال مبعوث الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، اليوم الخميس، إن بلاده أرادت دائما رؤية تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وتابع أنه لا يعتقد أنه ينبغي التخلي عن الأمل وأن الهدف يظل كما هو، مضيفا أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالتكامل الإقليمي لكنه يجب أن يكون أوسع من السعودية وإسرائيل.

(رويترز)

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  1. يقول إبن آكسيل:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 8:56 ص

    هههها ….مقولة فرنسية شهيرة ” غير ممنوع الحلم ” …..كيانك زائل و انت تحلم ….ههها…..هذيانكم جميعا تخطى جميع الخطوط الحمراء و أنتم في غفلة من أمركم …..

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  2. يقول AR:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 1:42 م

    هذا الشخص ولد وتربى بأسرائيل وخدم لسنوات بجيش الاحتلال (ضابط دبابات)؛ وعند انتهاء خدمته العسكرية بأسرائيل اذا به يتفاوض نيابة عن امريكيا مع العرب من لبنان الى السعودية الى الامارات الى المغرب الى السلطة الفلسطينية والاردن….وثم نستغرب كيف تتمدد مصالح اسرائيل في دول التطبيع

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  3. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 6, 2024 الساعة 6:01 م

    ههه الطيور على أشكالها تقع في المستنقع 😁🖐️

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