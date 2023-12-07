مبعوث أمريكي: نريد دائما رؤية تطبيع بين السعودية وإسرائيل

دبي: قال مبعوث الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، اليوم الخميس، إن بلاده أرادت دائما رؤية تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وتابع أنه لا يعتقد أنه ينبغي التخلي عن الأمل وأن الهدف يظل كما هو، مضيفا أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالتكامل الإقليمي لكنه يجب أن يكون أوسع من السعودية وإسرائيل.

(رويترز)