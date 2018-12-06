مبعوث أممي: فرص التصعيد في غزة ملموسة

القدس: حذر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الخميس، من أن فرص التصعيد في قطاع غزة باتت ملموسة.

وقال ملادينوف لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “إن فرص التصعيد في قطاع غزة ملموسة وملموسة للغاية بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع” .

وأضاف: “إن توفير المزيد من الكهرباء الى غزة سيقلل من فرص العنف”.

وتابع ملادينوف: “في لقاءاتي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقادة الفلسطينيين أقول لهم إنه يجب ألا نتخلى عن محاولة التوصل الى السلام، بل نحتاج فقط إلى القيادة والإرادة الحقيقية”.

ويقوم ملادينوف بالوساطة بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة من أجل إبقاء التهدئة.

ودعا ملادينوف عائلات إسرائيليين تحتجزهم “حماس” في قطاع غزة منذ الحرب الأخيرة عام 2014 إلى الصبر.

وقال: “هناك الكثير من القضايا التي يتعين معالجتها بالتوازي”.

وأضاف ملادينوف: “أنا أفهم ألم العائلات، لكن الصبر هو الكلمة الوحيدة التي يمكن قولها حول هذا الموضوع”.

وتقول حركة “حماس” إنها مستعدة لمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتبادل أسرى فلسطينيين بالاسرائيليين الأربعة ومن بينهم جنديان ليس من الواضح إذا كانا ما زالا على قيد الحياة.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى ( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين لـ6000 أسير بينهم 270 طفلا و52 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و430 أسيرا إداريا (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل. (الأناضول)