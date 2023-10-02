مبعوث أممي يختتم زيارته إلى قطر في إطار مساعي جهود السلام في اليمن

صنعاء- الدوحة – “القدس العربي”: ناقش المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، ومسؤولين قطريين آخرين أهمية تعزيز الدعم الإقليمي والدولي لجهود الوساطة الأممية في اليمن.

وذكر بيان صادر، اليوم الاثنين، عن مكتب غروندبرغ، أن النقاش تناول التقدم المحرز لدعم الأطراف للاتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وعلى الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال غروندبرغ: “في حين أن حل النزاع يجب أن يتم التفاوض عليه من قبل اليمنيين، فإن زيادة التلاحم الإقليمي يعطي بلا شك أملاً أكبر في التوصل إلى حل للوضع في اليمن“.

وأضاف: “ستلعب المنطقة دورًا كبيرًا في مرافقة اليمن على طريق السلام، فضلاً عن إعادة الإعمار والتعافي”.

ورحب “بالتأييد وبالدعم للتوصل لحل سلمي للنزاع الذي أعرب عنه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وحسب البيان، فقد شارك المبعوث الأممي غروندبرغ في فعالية إطلاق المعهد العالمي للبحوث الاستراتيجية GISR) ) حيث تحاور مع مجموعة من الخبراء حول المداخل الممكنة للعمل الجماعي لمعالجة تحديات بناء السلام وإعادة الإعمار في اليمن. وركّزت المناقشات أيضًا على ارتباط سلام واستقرار اليمن بأمن المنطقة ومسارات التجارة الدولية.





