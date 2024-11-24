مبعوث الأمم المتحدة من دمشق: من “الضروري للغاية” التهدئة لعدم “جر” سوريا إلى النزاع

المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن يتحدث إلى وسائل الإعلام في دمشق

دمشق: اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في دمشق الأحد أنه “من الضروري للغاية” إنهاء الحربين في لبنان وغزة لعدم “جر” سوريا إلى النزاع في المنطقة.

وقال قبل اجتماعه مع وزير الخارجية السوري بسام الصباغ “علينا الآن ضمان أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفي لبنان وأن نجنب جر سوريا” إلى النزاع في المنطقة.

ومنذ بدء النزاع في سوريا، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة لقوات النظام السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. وازدادت وتيرة الغارات على وقع المواجهة المفتوحة التي تخوضها إسرائيل مع حزب الله في لبنان المجاور.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا الجمعة بمقتل 92 مقاتلا موالين لإيران في غارات اسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في وسط سوريا.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتقول في الفترة الأخيرة إنها تعمل على منع حزب الله من “نقل وسائل قتالية” من سوريا إلى لبنان.

(أ ف ب)