مبعوث الأمم المتحدة يحضّ إسرائيل على “الوقف الفوري” لهجماتها على سوريا- (تدوينة)

دمشق: حضّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون السبت إسرائيل على “الوقف الفوري” لهجماتها على سوريا، منددا “بانتهاكاتها” المتواصلة لسيادة البلاد، غداة شنها أكثر من عشرين غارة على مناطق عدة بينها دمشق.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال بيدرسون “أدين بشدة انتهاكات إسرائيل المتواصلة والمتصاعدة ضد سيادة سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية المتعددة على دمشق ومدن أخرى”، مضيفا “أدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وإلى أن تمتنع إسرائيل عن تعريض المدنيين السوريين للخطر”.

.@GeirOPedersen I strongly condemn Israel’s continued and escalating violations of Syria’s sovereignty, including multiple airstrikes in Damascus and other cities.

— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) May 3, 2025