سياسة | دولي | أوروبا

مبعوث: الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحا على العمل مع الأمم المتحدة لإحياء اتفاق الحبوب

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
1

بروكسل: قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن التكتل لا يزال “منفتحا لمناقشة حلول” مع المنظمة الدولية للمساهمة في إحياء اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وذلك بعد انسحاب روسيا منه.
وقبل إعلان روسيا انسحابها من الاتفاق يوم الاثنين، كانت الأمم المتحدة قد “توسطت في اقتراح ملموس” مع المفوضية الأوروبية لتمكين أحد أفرع البنك الزراعي الروسي من الربط بنظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 21, 2023 الساعة 6:48 م

    هه اتفاق الحبوب الذي لا يخدم سوى الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض، ولم يخدم هذا الاتفاق من أصحاب النفاق الدول الفقيرة في شيء 🇷🇺😏✌️🌾🌾

    رد

أخبار ذات صلة

أوكرانيا تعتبر السفن المبحرة باتجاه روسيا “ناقلات عسكرية”
20 - يوليو - 2023
واشنطن: موسكو تفكّر بضرب سفن مدنية بالبحر الأسود واتّهام كييف بذلك
20 - يوليو - 2023
صندوق النقد: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء عالميا
19 - يوليو - 2023
برلين تتهم بوتين باستخدام الحبوب كسلاح وباريس تطالب موسكو بـ”وقف ابتزازها” إثر انسحابها من اتفاق الحبوب الأوكرانية
17 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية