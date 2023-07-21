مبعوث: الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحا على العمل مع الأمم المتحدة لإحياء اتفاق الحبوب

بروكسل: قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن التكتل لا يزال “منفتحا لمناقشة حلول” مع المنظمة الدولية للمساهمة في إحياء اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وذلك بعد انسحاب روسيا منه.

وقبل إعلان روسيا انسحابها من الاتفاق يوم الاثنين، كانت الأمم المتحدة قد “توسطت في اقتراح ملموس” مع المفوضية الأوروبية لتمكين أحد أفرع البنك الزراعي الروسي من الربط بنظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية.

(رويترز)