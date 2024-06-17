مبعوث بايدن يتوجه إلى تل أبيب لمنع اندلاع حرب مع حزب الله

واشنطن: توجه مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة، عاموس هوكستين، إلى الشرق الأوسط في محاولة لتهدئة حدة التوترات بين إسرائيل وحزب الله، والتي تهدد بالتحول إلى حرب شاملة عبر الحدود اللبنانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء .

وتبادل حزب الله إطلاق النيران مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي شنه مسلحو حماس على جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أثار الصراع الدائر في غزة.

وتدعم إيران كلا من حزب الله وحماس وتصنفهما الولايات المتحدة كمنظمتين إرهابيتين.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، سيجتمع هوكستين، الذي زار إسرائيل ولبنان عدة مرات في الأشهر الأخيرة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الاثنين أن هوكستين سيجري أيضا محادثات مع زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أن يتوجه إلى بيروت.

وأكد هوكستين أنه سيزور إسرائيل اليوم الاثنين.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا الجهود للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.

(وكالات)