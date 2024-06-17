مبعوث بايدن يلتقي نتنياهو لتجنب حرب شاملة مع حزب الله

تل أبيب- واشنطن- : التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي آموس هوكستين لبحث التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء تساحي برافرمان، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان جوفمان، والمستشار السياسي أوفير فليك، ونائبة السفير الأميركي لدى إسرائيل ستيفاني هاليت، بحسب قناة”إي نيوز 24″الإخبارية الإسرائيلية.

كان هوكستين قد وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى إسرائيل في إطار مسعى بدأ منذ شهور للتوصل لحل دبلوماسي للاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله .

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فأنه يعتزم التوجه إلى لبنان لإجراء محادثات.

ويتبادل حزب الله إطلاق النيران مع إسرائيل بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا الجهود للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل في “وقت غير مناسب” بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية.

آموس هوكسين، هو سياسي يهودي ولد في القدس المحتلة وكان نشطاً في شبابه في حركة الشباب الصهيونية الدينية بني أكيفا قبل احتلاله لمواقع بارزة في وزارة الخارجية الأمريكية.

(وكالات)