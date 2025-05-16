مبعوث بوتين: المحادثات الروسية الأوكرانية تسفر عن نتائج جيدة

إسطنبول: قال كيريل دميتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار في وقت متأخر اليوم الجمعة إن أول حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات أسفر عن نتائج جيدة.

وأضاف دميتريف على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن النتائج الجيدة تتمثل في ثلاث نقاط “1-أكبر عملية لتبادل الأسرى 2- خيارات لوقف إطلاق النار قد تؤتي ثمارها 3- تفاهم للمواقف واستمرار الحوار”.

(رويترز)





