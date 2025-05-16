سياسة | دولي | روسيا

مبعوث بوتين: المحادثات الروسية الأوكرانية تسفر عن نتائج جيدة

17 - مايو - 2025

كيريل دميتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار

إسطنبول:  قال كيريل دميتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار في وقت متأخر اليوم الجمعة إن أول حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات أسفر عن نتائج جيدة.

وأضاف دميتريف على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن النتائج الجيدة تتمثل في ثلاث نقاط “1-أكبر عملية لتبادل الأسرى 2- خيارات لوقف إطلاق النار قد تؤتي ثمارها 3- تفاهم للمواقف واستمرار الحوار”.

  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    مايو 17, 2025 الساعة 12:07 م

    ( أن النتائج الجيدة تتمثل في ثلاث نقاط “1-أكبر عملية لتبادل الأسرى 2- خيارات لوقف إطلاق النار قد تؤتي ثمارها 3- تفاهم للمواقف واستمرار الحوار”.).النقاط الثلاثة ليست بشيء جديد فهي بين قائم وحصيد.لكن لغة الدبلوماسيّة قد
    تمنحها روحًا من جديد.كلّ ما في الأمر كانت النقاط الثلاث متفرّقة وربما الآن اجتمعت في قلادة واحدة على الجِيد.

