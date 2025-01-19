مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يدرس زيارة قطاع غزة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

نيويورك: يدرس مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، زيارة قطاع غزة، الذي تعصف به الحرب، في إطار جهوده للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و“حماس” على المسار الصحيح، طبقاً لما ذكره مسؤول على علم مباشر بعملية وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول أن ويتكوف يعتزم أيضاً أن يكون حاضراً بشكل شبه دائم في المنطقة، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لحل أي تفجّر للأحداث على الأرض، والتي يعتقد أنها ربما تؤدي إلى انهيار الاتفاق ووقف إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم “حماس”، في أي لحظة، وذلك في إشارة إلى مدى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول: “يجب أن تكون على دراية بالأمر ومستعداً لحل أي مشكلة إذا حدثت”.

وفي الوقت نفسه، يعمل المبعوث على تحقيق الاستقرار طويل الأمد للإسرائيليين ومليوني نازح فلسطيني، وهو المسار، الذي يمر عبر المراحل الثلاث للاتفاق، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، أمس السبت، أن إسرائيل تعامل وقف إطلاق النار مع “حماس” على أنه مؤقت وتحتفظ بحقها في مواصلة القتال إذا لزم الأمر.

وفي حديثه إلى “الأمة”، قبل 12 ساعة فقط من بدء وقف إطلاق النار، زعم نتنياهو أنه حصل على دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وقال إنه تحدث معه يوم الأربعاء الماضي.

(د ب أ)