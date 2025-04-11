مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى روسيا للاجتماع مع بوتين

واشنطن: أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، توجه إلى روسيا، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصادر مطلعة وبيانات فلايت رادار، في بيان إن “المبعوث الدبلوماسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف توجه إلى روسيا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة”.

وأشار الموقع إلى أن هذا قد يكون اللقاء الثالث بين بوتين وويتكوف، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين اليوم الجمعة ردا على سؤال بهذا الشأن: “نعم، أؤكد أنه سافر بالفعل إلى روسيا”، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأجاب بيسكوف للصحافيين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف: “إذا كان هناك اجتماع، فسوف نعلمكم به”.

وأضاف بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال حول جدول أعمال بوتين اليوم الجمعة: “سيكون هناك اجتماع بشأن تطوير البحرية الروسية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا”.

كان الرئيس ترامب اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مطول في الشهر الماضي على وقف إطلاق نار فوري لمدة ثلاثين يوما في الغارات على كافة منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكن الزعيم الروسي امتنع عن دعم وقف أوسع نطاقا للقتال لمدة 30 يوما وهو ما تضغط الإدارة الأمريكية من أجله.

من جهتها، وافقت أوكرانيا على وقف الهجمات على مواقع البنية التحتية للطاقة.

ورغم الموافقة من الجانبين غير أنهما يواصلان مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أراض كل منهما الأخرى.

(د ب أ)