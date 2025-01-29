مبعوث ترامب: على مصر والأردن تقديم بديل عن استقبال الفلسطينيين

واشنطن: طالب آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون المحتجزين، كلا من مصر والأردن بتقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
وقال المبعوث إن ترامب عرض خيارا يراه مناسبا لمصر والأردن، لكنه منفتح على خيارات أخرى.
وأضاف أن مصر والأردن بحاجة لتقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل.
(وكالات)
جيد جدا.
هكذا تكون عروش الأردن ومصر على المحك
لم يعد التمثيل وبيع القضية خلف السنار كافيا للنتن ياهوو وترامب الهائج
يريدون أكثر ..
البديل هو ترحيل اليهود إلى أمريكا
صدقت وبارك الله في فكرك النظيف، علينا جميعا ان نصرخ بهذه الفكرة وعلى ملا الدنيا
أحسنت ✌️🇵🇸😎☝️
إي والله ✌️🇵🇸😎☝️
لم تنفع البلايين العربية التي وعدت بها بعض الدول العربية إلى ترامب ولا الترحيب الحار من قبل بعض الكتّاب العرب في تغيير موقفه الملتزم بدعم اسراءيل وتصميمها على طرد الفلسطينيين من ارضهم. فماذا ستقوم به الجامعة العربية وأعضاءها في من اجل وقف هذا الوضع الذي ليس فقط يساند اسراءيل بل يعادي الفلسطينين.
البديل هو منتجع ترامب في فلوريدا على أطراف المحيط الأطلسي يا أبالسة القرن الواحد والعشرين بلا منازع يا فازع ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥
ولماذا تحبوب وترغبون في طرد المواطنين من ارضهم وهو محرم عليكم –هل لكونكم دولة احتلال ام هي بلطجه وظلم
الحل البديل بسيط وموجود في امريكا وهو بعد ترحيال. ١١.٥ من ألمقيمين الغير قانونيين في امريكا إلى بلدانهم يتم ترحيل اليهود من فلسطين إلى امريكا. او احتلال جزيرة غرينلاند من قبل ترمب وإهدائها إلى اليهود لإقامة وطن. اما الحل الأخير فهو ولاية ألاسكا الأمريكية الشاسعة بالمساحة وقليلة جدا بالسكان بامكانها ان تكون وطن دائم لليهود. اما فلسطينرفستبقى إلى الأبد عربية ان شاءالله.
ياآدم يامبعوث ترامب!!! هل طلب منك ألفلسطينيون أن تجد مكانا لهم يعيشوا فيه أى يسكنوه؟! إنهم يعيشون فى بلادهم فلسطين ألتى تحدها من ألشرق ألمملكة ألأردنية ألهاشمية ومن ألغرب ألبحر ألمتوسط ومن ألشمال لبنان ومن ألجنوب مصر. يعيشون هناك منذ ولادتهم لأنها بلادهم . ولد فيها آباءهم وأجدادهم. كانت فلسطين تحت حكم ألإنتداب ألبريطانى، وقام هذا ألإنتداب بإعطاء وعد لليهود لإقامة وطن لهم على أرض فلسطين. طبعا رفض ألفلسطينيون أصحاب فلسطين ألأصليين وقامت ألحروب بينهم وبين أليهود وإستمرت حتى أليوم ألحاضر. رجاء إرجع لكتب ألتاريخ وبلغ رئيسك ترامب بذلك. أتمنى أن تكون فهمت ألرسالة!
متقدم انت لو تقدر –اهلنا في غزه هزموا جيوش الاستعمار وعملاؤهم وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم