مبعوث ترامب: على مصر والأردن تقديم بديل عن استقبال الفلسطينيين

واشنطن: طالب آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون المحتجزين، كلا من مصر والأردن بتقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وقال المبعوث إن ترامب عرض خيارا يراه مناسبا لمصر والأردن، لكنه منفتح على خيارات أخرى.

وأضاف أن مصر والأردن بحاجة لتقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل.

(وكالات)