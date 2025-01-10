مبعوث ترامب يلتقي برئيس وزراء قطر لبحث هدنة غزة.. والدوحة تنقل رسالة إيجابية من حماس لإحراز تقدم

“القدس العربي”: قال مصدر مطلع إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى برئيس الوزراء القطري اليوم الجمعة لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة ومفاوضات الرهائن.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قطر نقلت رسالة إيجابية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.
وأضافت الهيئة أن الرسالة التي نقلتها قطر تتعلق بقائمة المحتجزين ونقاط الخلاف الأخرى بين حماس وإسرائيل.
وتابعت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وفريق المفاوضات إثر الرسالة الإيجابية من حماس.
كما نقلت عن مصادر أجنبية قولها إن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية، مع الاتفاق على تنفيذ الأولى.
وقالت المصادر لهيئة البث إن إسرائيل وحماس ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم لضمان استمرار مراحل الاتفاق.
بالتوازي، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر قولها إن المؤسسة الأمنية والعسكرية متفائلة بشأن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل.
من جانبه، قال مدير المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز إنه يعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لإبرام اتفاق بشأن غزة، في ظل تواصل المفاوضات في الدوحة.
وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل حتى 20 يناير/كانون الثاني الجاري (يوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب) لإبرام اتفاق بشأن غزة، مؤكدا أن التنسيق مع الإدارة المقبلة جيد، ومشددا على أن هناك فرصة للتوصل لاتفاق.
وأفاد بأن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مشيرا إلى أن المفاوضات جادة وتوفر إمكانية إنجازه خلال أسابيع، وفق تعبيره.
وفي وقت سايق، قال موقع أكسيوس الأمريكي إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بحث مع مستشار الأمن القومي بإدارة ترامب المفاوضات بشأن غزة.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تأكيدهم أن هناك فجوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات.