مبعوث ترامب يلتقي برئيس وزراء قطر لبحث هدنة غزة.. والدوحة تنقل رسالة إيجابية من حماس لإحراز تقدم

“القدس العربي”: قال مصدر مطلع إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى برئيس الوزراء القطري اليوم الجمعة لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة ومفاوضات الرهائن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قطر نقلت رسالة إيجابية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

وأضافت الهيئة أن الرسالة التي نقلتها قطر تتعلق بقائمة المحتجزين ونقاط الخلاف الأخرى بين حماس وإسرائيل.

وتابعت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وفريق المفاوضات إثر الرسالة الإيجابية من حماس.

كما نقلت عن مصادر أجنبية قولها إن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية، مع الاتفاق على تنفيذ الأولى.

وقالت المصادر لهيئة البث إن إسرائيل وحماس ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم لضمان استمرار مراحل الاتفاق.

بالتوازي، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر قولها إن المؤسسة الأمنية والعسكرية متفائلة بشأن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل.