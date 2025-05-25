مبعوث ترامب يلتقي الرئيس السوري في إسطنبول ويشيد بـ”خطوات جادة” بشأن المقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل

لندن- “القدس العربي”: أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، والسفير في تركيا، توماس باراك، أنه التقى، يوم السبت، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مدينة إسطنبول، في أول لقاء رسمي رفيع بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال باراك، في بيان صدر الأحد، إنه بحث مع الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني “تنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق نحو السلام والازدهار في سوريا”.
وأضاف: “أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي- الهزيمة الدائمة لداعش- ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل”.
وأشاد المبعوث الأمريكي بـ”الخطوات الملموسة” التي اتخذها الرئيس الشرع، بما في ذلك التعاون في ملف المقاتلين الأجانب، والتدابير الخاصة بمكافحة تنظيم داعش، وتحسين العلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بالمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا.
من جانبها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الاجتماع تناول “متابعة تنفيذ رفع العقوبات”، حيث أكد الشرع أن العقوبات ما تزال تُشكل عبئاً ثقيلاً على السوريين، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. كما ناقش الجانبان دعم الاستثمارات الأجنبية، لا سيّما في مجالي الطاقة والبنية التحتية، وأبدت دمشق استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب إعلان البيت الأبيض رفع العقوبات فعلياً عن سوريا، بعد حرب استمرت 14 عاماً، وهو ما رحّبت به الحكومة السورية، واعتبرته “خطوة إيجابية”.
وأفادت الرئاسة السورية في بيان أن اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية السوري، في حين قام الشرع أيضاً بزيارة مفاجئة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، حيث تلعب أنقرة دوراً داعماً للحكومة السورية الجديدة، وتدعو لرفع شامل للعقوبات الدولية التي فُرضت خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
(وكالات)
تحسين و تطوير و تعزيز و تنويع و تزيين و توسيع و تمتين و تسمين العلاقات مع إسرائيل ،،،هذا كل ما يهم امريكا و لا شيء غيره
و القادم أسوأ ،،، ضاعت سوريا وليفرح الطائفيون
المهم أن يبقى في قصر الرئاسة!!!
مثلما بيعت فلسطين سابقا من قبل العرب مقابل العروش
المهم أن تتعافى سوريا وتعود دولة فاعلة طبيعية مثل كل دول العالم و أن يكون لنا إسم تحت الشمس و ما تبقى تفاصيل
الأمل بالله موجود بأن تتحسن الأمور وتعود سوريا إلى صحتها وعافيتها لكن مازال الخوف من اللوبي الصهيوني وإسرائيل أن يقفوا عائقاً بل أن يكون التطبيع ثمن هذا التطور الإيجابي وعندها ستكون كارثة وضياع لكل انتصارات الثورة لاسمح الله.
سوريا أولا
ويبقى السؤال: على من فرضت العقوبات؟ على نظام الاسد. الم يصدعوا رؤوسنا بمقولة ان الاسد صديق اسرائيل ويحفظ امنها؟ العقوبات فرضت ممن؟ من امريكا واوروبا وكندا واستراليا. الا نعرف ان هذه الدول هي من اقرب حلفاء الكيان وانها لا يمكن ان تفرض عقوبات على حلفاء اسرائيل ومن يحفظ حدود الكيان؟؟ الان تم رفع العقوبات عن النظام الجديد، وهذا يتطلب قراءة هذه الخطوة بالنظر وفي اطار ما ورد اعلاه.