مبعوث روسي رداً على ترامب: لا يمكن إنهاء حرب أوكرانيا في يوم

الأمم المتحدة: قال فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن “أزمة أوكرانيا لا يمكن أن تحل في يوم واحد” وذلك ردا على سؤال عن تصريحات متكررة صدرت عن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية مفادها أن بمقدوره إنهاء الحرب خلال 24 ساعة إذا فاز في الانتخابات.

ولم يذكر ترامب أي تفاصيل في تلك التصريحات. وسبق أن قال إنه إذا كان في الولايات المتحدة “رئيس حقيقي” يحترمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تكن موسكو لتغزو أوكرانيا من الأصل في فبراير شباط 2022.

وقال ترامب الأسبوع الماضي خلال مناظرة رئاسية مع الرئيس جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي “سأصل لتسوية للحرب بين بوتين و(رئيس أوكرانيا فولوديمير) زيلينسكي لدى انتخابي رئيسا قبل أن أتسلم المنصب في 20 يناير. ستكون الحرب قد انتهت… وسأسوي الأمر بسرعة قبل أن أتسلم المنصب”.

وقال نيبينزيا في مؤتمر صحافي بمناسبة بدء الرئاسة الروسية لدورة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو تموز “الأزمة الأوكرانية لا يمكن أن تحل في يوم واحد”.

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الحملة الانتخابية لترامب لرويترز “الرئيس ترامب أكثر رجل دولة ومفاوض يتمتع بالكفاءة والفاعلية في التاريخ وسيحل هذا الصراع عندما ينتخب”.

(رويترز)