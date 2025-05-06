مبنى «رباط الكرد» مستهدف بتدخل مباشر من نتنياهو

القدس- «القدس العربي»: واصلت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الآثار، وقوات من الشرطة والمخابرات اقتحامها منطقة «رباط الكرد» المعروف أيضا بـ «حوش شهابي»، الملاصق للسور الغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وأزالت سلطات الاحتلال ألواحا من الصاج ودعامات حديدية، وأخرجت أكياسا من الأتربة والحجارة من منطقة مغلقة منذ سنوات داخل الرباط، كما أزالت حاوية كان يستخدمها سكان الحوش، كما أوضح شهود عيان.

وشرع العمال بأعمال في الموقع تمهيدا لتوسيع المساحة لصلوات المستوطنين في المكان الذي يطلقون عليه «المبكى الصغير»، ويعتبرونه امتدادا لحائط البراق.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأعمال الجارية في الموقع جاءت بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أشهر من التأجيل بسبب غياب التوافق السياسي. وذكرت أن القرار جاء بعد نقاشات شارك فيها مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، في ضوء «الحساسية السياسية» للموقع، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الأردن، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وحول طبيعة التعديات، ذكرت مصادر مقدسية أنها تضمنت إزالة حاوية نفايات كبيرة تابعة لبلدية الاحتلال كان يستخدمها سكان حوش الشهابي، إضافة دعامات جديدة للقوس الحجري الذي يحمل مبنى سكنيا، ومحاولة فتح البوابة التي تقع خلف أكوام الأتربة، والتي تؤدي إلى «النفق الغربي»، وتوسعة ساحة الحوش لتتسع لأعداد أكبر من المستوطنين.

و»رباط الكرد»، أو «حوش شهابي»، بُني في عهد المماليك عام 1294 ميلادي على يد الأمير المقر السيفي كرد، أحد أمراء الدولة المملوكية، وسمي نسبة إليه. وقد خُصص الرباط لتقديم خدمات الإيواء والطعام والشراب للحجاج والزوار القادمين إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى، علما أنه يقع عند باب الحديد، أحد أبواب الأقصى، في تقليد واسع شمل إنشاء العديد من التكايا والزوايا والمدارس والأربطة في القدس خلال الحقبة المملوكية، بما يعكس الأهمية الدينية للمدينة والاهتمام بزوارها. لاحقا، سكنت في الرباط عائلات فلسطينية، وأُطلق عليه اسم «حوش شهابي» نسبة إلى العائلة التي تولت الإشراف عليه منذ عام 1817، وفي ثمانينيات القرن الماضي انتقلت مسؤولية الموقع إلى دائرة الأوقاف الإسلامية، وأُعلن حينها وقفا إسلاميا خالصا.

والاعتداء الأخير ليس الأول، حيث شهد الموقع على مدار عقود سلسلة من الانتهاكات. منذ بداية الحفريات الإسرائيلية في النفق الغربي الممتد من باب المغاربة حتى باب الغوانمة، تعرضت المنطقة لتصدعات وانهيارات أرضية وسقوط حجارة من الأبنية، بما في ذلك رباط الكرد.

وقد استُخدمت دعامات حديدية لحماية المبنى من خطر الانهيار.

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت الاقتحامات من قبل المستوطنين الذين بدأوا باستخدام المكان لإقامة صلوات يهودية يومية، ووضع أوراق الصلوات بين جدرانه كما يفعلون عند حائط البراق، في محاولة لفرض واقع ديني جديد، وترافق ذلك مع مضايقات واستفزازات متكررة للسكان الفلسطينيين المقيمين في المكان. ورغم ادعاء وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه الأعمال تهدف إلى «الترميم والصيانة» لما يسمى بـ «الحائط الصغير»، فإن الوقائع على الأرض تكشف عن خطوات متسارعة تهدف إلى توسيع المساحة لتتسع لعدد أكبر من المستوطنين. وأظهرت صورة التُقطت من الموقع إشراف أحد الحاخامات (رجل دين يهودي) على الأعمال الجارية في رباط الكرد (حوش شهابي)، ووقوفه إلى جانب عناصر من شرطة الاحتلال الذين رافقوا العمال منذ ساعات الصباح الأولى.

وأدانت محافظة القدس الفلسطينية في بيان صحافي الاعتداء، وأكدت أن «ما يجري من محاولات محمومة لتوسيع مدخل الباحة وتحويله إلى ما يسمى بـ «مكان صلاة يهودي»، بدعم مباشر من بلدية الاحتلال، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن مشروع تهويدي واضح يستهدف الحوض المقدس والمباني الوقفية الإسلامية المحيطة بالمسجد الأقصى، في إطار مخطط «القدس الكبرى» الاستعماري الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى فرضه بالقوة، وهو اعتداء صارخ جديد على دور المملكة الأردنية الهاشمية والوصاية الهاشمية في القدس، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد في القدس العتيقة».

وأكدت محافظة القدس أن مزاعم الاحتلال التي تدعي وجود امتداد لما يسمى بـ «الحائط الغربي» في باحة الشهابي تفتقر إلى أي أساس تاريخي أو أثري، وهي مجرد ذرائع مكشوفة لتبرير التعدي على المقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وأشارت إلى أن المبنى العائد إلى الحقبة المملوكية هو إرث معماري محمي بموجب الاتفاقيات الدولية، ويشكل جزءا من النسيج التاريخي للبلدة القديمة المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي. وحذرت المحافظة من أن استمرار هذه الاعتداءات، التي تُنفذ بحماية من شرطة الاحتلال وتواطؤ مؤسسات بلديته، يهدد بانهيار الباحة التاريخية ويشكل انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى والمحيط الوقفي التابع له، في تحد سافر لوصاية المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأعربت عن تضامنها الكامل مع عائلة الشهابي وحقها في حماية ممتلكاتها التاريخية، داعية المجتمع الدولي، وخاصة منظمة «اليونيسكو»، والدول العربية والإسلامية، إلى التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال.

وناشد الدكتور عاصم عطا الشهابي باسم عائلته في القدس والأردن والشتات، الدولة الأردنية، وجميع الحكومات العربية والإسلامية، ومنظمة اليونيسكو، والمنظمات الدولية، التدخل العاجل لوقف أعمال البناء عند مدخل الساحة.

وقال الشهابي إن أفعال المستوطنين «تشكل تهديدا خطيرا لبناء الباحة، الذي قد ينهار، وكذلك لمستقبل الحرم القدسي الشريف». وأضاف أنه «من المعروف والموثق تاريخيا منذ سنوات طويلة لدى الجمعيات الأثرية اليهودية والدولية، أنه لا يوجد أي دليل أو أثر يثبت بناء هيكل سليمان في باحة الحرم الشريف».

وكان مستوطنون قد اقتحموا الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. وكان من بين المقتحمين حاخام متطرف يدعى «شمشون ألبويم»، يرأس منظمة تدعو لهدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن «جماعات الهيكل» المزعوم أطلقت عريضة لجمع تواقيع، موجهة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى «يوم القدس»، في 26 أيار/مايو الجاري.

وطالبت تلك الجماعات بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين، 25 و26 من الشهر الجاري، والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد، بما في ذلك إدخال ما أسموها «الأدوات المقدسة» مثل «الطاليت»، «التيفيلين» ومخطوطات التوراة.