متابعة قيادي من جماعة “العدل والإحسان” المغربية بعد اعتقاله أمام السفارة السعودية في الرباط- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”:

أفادت مصادر محلية، أن المدعي العام في المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية، الرباط، قرر اليوم الجمعة، متابعة الدكتور بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” في حالة سراح مع أداء كفالة قدرها 5000 درهم (حوالي 500 دولار أمريكي).

وبينما ذكرت الجماعة الإسلامية المعارضة، أن سبب الاعتقال والمتابعة القضائية ما زال غير معروف، نقلت صحيفة “هسبريس” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن المعني بالأمر “عمد إلى مخالفة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالسفارات والقنصليات والتمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب، وعرّض أحد عناصر الحماية الأمنية المكلفة بتأمين المنشآت الحساسة للإهانة والمساس بالاعتبار الشخصي”.

وتابعت أن الونخاري “قام بتوثيق وتصوير مقر دبلوماسي بعدما تم رفض طلب تأشيرته، وعندما تدخّل عنصر الحماية الأمنية المكلف بتأمين مقر البعثة الدبلوماسية رفض المعني بالأمر الامتثال وعرّضه للإهانة”.

وذكر موقع “الجماعة” أن قرار المتابعة القضائية “المستغرب” يأتي بعد يومين مما أسماه “الاعتقال التعسفي” الذي تعرض له الونخاري، على مدار أكثر من 48 ساعة منذ توقيفه صباح الأربعاء، حين ذهب إلى السفارة السعودية في الرباط، للاستفسار عن أسباب عدم تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية، دون الكشف عن السبب.

وأشار الموقع نفسه إلى أن اعتقال القيادي الإسلامي المذكور خلّف ردود فعل واسعة من قبل فاعلين حقوقيين ومدنيين، وكذا من هيئات ومنظمات استنكرت الاعتقال ودعت السلطات إلى إطلاق سراحه، منوّهة بسلوك الونخاري وأخلاقه ومسؤوليته، علاوة على اصطفافه إلى جانب القضايا العادلة والحقّة، سواء الوطنية أو القومية، خاصة قضية فلسطين والعدوان القائم ضد غزة.

وتزامنا مع تقديم الونخاري الذي يشغل منصف كاتب وطني للمنظمة الشبابية لجماعة “العدل والإحسان” أمام المدعي العام، تم أمس الخميس تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، شارك فيها حقوقيون وناشطون وشباب وأعضاء وقيادات من جماعة “العدل والإحسان”.

وأفاد حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للجماعة، بأن الوقفة تعرضت للمنع، رغم كونها قانونية ولا تحتاج إلى ترخيص مسبق. ووصف في تصريح صحافي اعتقال الونخاري بـ”التعسفي”، وقال: “لحد الآن، لا نعرف، لا نحن ولا عائلته أو دفاعه، سبب اعتقاله، وكل ما نعرف أنه ذهب إلى السفارة السعودية للاستفسار عن سبب عدم منحه تأشيرة الذهاب إلى العمرة، وذلك بكل احترام”. وأضاف: “هو رجل قانون ويعرف كل الضوابط والإجراءات والقوانين”.

وقالت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” إنها “تدين قيام السلطات المغربية باعتقال الدكتور بو بكر الونخاري، نائب منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع فرع الدار البيضاء، ورئيس الائتلاف الشبابي المغاربي لنصرة القدس وفلسطين، وأحد أيقونات النضال ودعم قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين”.

وأوضحت أن الاعتقال جرى أمام سفارة المملكة العربية السعودية بعد أن ذهب الونخاري للاستفسار عن سبب رفض منحه تأشيرة الذهاب لأداء مناسك العمرة.

كما جاء في بيان للهيئة المغربية أنها “إذ تستنكر هذا الاعتقال الظالم وغير المبرر، تطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الدكتور بوبكر الونخاري”.