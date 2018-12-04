متتحف كولومبيا.. ذاكرة جماعية توثّق حرب “الألف يوم”

أقواس ومقابر وأعمدة متعامدة ومتراصة من الطوب والأحجار، تشكّل ملامح “المتحف الوطني الكولومبي” في العاصمة بوغوتا، وتحمل الزوار في رحلة تاريخية تسرد أحداث حرب “الألف يوم”. وحرب “الألف يوم” هي حرب أهلية نشبت في كولومبيا من17 أكتوبر/تشرين الأول 1899، وتواصلت حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1902. ودارت في بدايتها بين الحزب الليبرالي الكولومبي وحكومة الحزب الوطني، واستمرت بين الليبراليين والمحافظين، واتسمت بمواجهة غير نظامية بين الجيش الحكومي (المحافظين) وجيش حرب العصابات (الليبراليين). ويعتبر المبنى الضخم للمتحف، الذي يتوسط العاصمة الكولومبية، الأقدم في البلاد وفي أمريكا الجنوبية بأسرها، ويجمع في ثناياه تاريخا يوثق للمحطات الفاصلة في التاريخ المحلي، وللتحولات التي يشهدها المسار البشري في مختلف تجلياته.