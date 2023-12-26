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متحدثة أممية تروي شهادتها عن “مذبحة كاملة” بمستشفى الأقصى في غزة

منذ 34 دقيقة

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غزة: وصفت جيما كونيل، الموظفة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الثلاثاء، ما رأته في مستشفى الأقصى في غزة بأنه “مذبحة كاملة”.

وقالت كونيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن هناك العديد من المصابين “بجروح شديدة الخطورة، لكن لا يمكن علاجهم لوجود الكثيرين أمامهم في طابور الجراحة، والمستشفى مكتظ بالمصابين بما يفوق طاقته الاستيعابية”.

ونقلت الإذاعة البريطانية عن كونيل قولها اليوم الثلاثاء:” رأيت صبيا عمره تسع سنوات يعاني بشكل مأساوي من إصابة مدمرة في الرأس يموت أمامي”.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف من عملياته ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للقوات في القطاع الساحلي المحاصر إن إسرائيل”ستكثف القتال في الأيام المقبلة”.

و استشهد أكثر من 20600 فلسطيني في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حتى الآن.

(د ب أ)

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