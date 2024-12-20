دبلوماسيون أمريكيون يجتمعون مع ممثلي هيئة تحرير الشام في دمشق

دمشق: ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن دبلوماسيين أمريكيين ناقشوا مبادئ انتقال السلطة في سوريا والأحداث الإقليمية في اجتماع مع ممثلي هيئة تحرير الشام في دمشق اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث أن الدبلوماسيين بحثوا أيضا القضايا المتعلقة بمصير الصحافي المفقود أوستن تايس وغيره من المواطنين الأمريكيين الذين اختفوا في عهد نظام بشار الأسد.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر أن تعقده مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف “لأسباب أمنية”، وفق ما قالت متحدثة للصحافيين.

وقالت رنا حسن من طاقم السفارة في دمشق “للأسف.. تم إلغاء المؤتمر الصحافي لأسباب أمنية”، من دون أن تحدد ماهيتها. وكان من المقرر أن تتحدث ليف للصحافيين في أحد فنادق العاصمة السورية بعد عقدها والوفد المرافق لها سلسلة لقاءات. وردا على سؤال عما إذا التقى الوفد قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الذي يقود السلطة الجديدة في البلاد، أجابت “لا أعرف”.

(وكالات)