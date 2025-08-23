متحدث أمريكي سابق: نتنياهو أخبرنا أنه سيواصل حرب غزة لعقود- (فيديو)

واشنطن: أعلن المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ واشنطن بأنه سيواصل الحرب على غزة لعقود، وأن الإدارة الأمريكية كانت مدركة لتعنته بشأن وقف إطلاق النار.
جاء ذلك في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، حيث أوضح ميلر أن وزير الخارجية آنذاك، أنتوني بلينكن، حذر إسرائيل في وقت مبكر من انطلاق الحرب من أنه “بدون خطة واضحة لمستقبل غزة، فإنها تخاطر بمواجهة تمرد لا نهاية له”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على تحذيرات بلينكن قائلا: “أنتم محقون. سنواصل هذه الحرب لعقود قادمة. لقد كان الأمر كذلك حتى الآن، وسيبقى كذلك مستقبلاً”.
وأكد ميلر أيضاً صحة التقارير التي تفيد بأن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد عرقلوا ما لا يقل عن خمس مرات اتفاقيات لتبادل الأسرى في غزة.
🚨 Breaking: Former US State Dept. Spokesman Matthew Miller Says Israel Sabotaged Ceasefire Deal pic.twitter.com/ojNkVIMRT8
— Instant Global Information (@GlobeWatchX) August 23, 2025
كما أوضح أن الولايات المتحدة كانت تدرك أن إسرائيل تعرقل جهود وقف إطلاق النار، لكنها لم تعترض على ذلك، مضيفاً: “لم يكن لدينا تفويض واسع. أحياناً لم يكن لدينا أي تفويض على الإطلاق”.
وتابع قائلاً إن الإدارة الأمريكية ـ في عهد الرئيس السابق جو بايدن- ناقشت في بعض الأحيان الإعلان على الملأ عن أن نتنياهو يتصرف بشكل متعنت ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، لكنها قررت في النهاية أن ذلك لن يجدي نفعاً.
وأردف :”أردنا أن نتحدث مع الحكومة الإسرائيلية بصرامة خلف الأبواب المغلقة، لكننا في النهاية لم نقم بأي خطوة، رأينا أنها ستصعب التوصل إلى اتفاق”.
REPORT | Former State Department spokesman Matt Miller recalled Secretary of State Blinken warning Israel’s war cabinet, early in the war, Israel risked endless insurgency without a plan for Gaza’s future. Netanyahu reportedly replied: “You’re right. We are going to be fighting… pic.twitter.com/evg7dQwM0e
— Drop Site (@DropSiteNews) August 22, 2025
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.
(الأناضول)
وماذا ينتظر العالم من متعنت فاشي وحكومة صهيونية فاشية متطرفة! هو سلوك معروف لدى كل الفاشيين ولاجديد تحت الشمس. لكم الله ياشعب فلسطين.
رغم هاته الشهادات لاتزال العلاقات الدول العربية والإسلامية قوية مع الكيان الصهيوني دبلوماسياً و اقتصادياً !
اعترافات مخزيه وأفعال مذمومه من دوله تدعي انها الضامن العالمي للحريه الديموقراطية ،،،، لقد كشف القناع والنفاق وسوء الأخلاق ،،،، هؤلاء لا يحترمون الا القوه كما فعلت كوريا الشمالية والان روسيا .
كان ذلك واضحا من بداية الرد الصهيوني عندما كان نتانياهو وجنوده في نوم عميق وجاء بايدن وأيقظهم بلطمهم على وجوههم وأخذ زمام مبادرة الرد من وزارة الدفاع في تل ابيب.
بداء الرد عنيفا جدا ( كانت اول مرة احضر فيها حرب في غزة) وكانت التهديدات الاسراءيلية حادة جدا وتحدث جنرالاتهم عن حرب طويلة تتناسب مع حجم الصفعة التي لم يجروء غير القسام على صفعهم بها منذ نشاة الكيان، وكانت القصف والقتل والتدمير عنيف من أوله ولم يكن مسبوقا في الحروب السابقة.
كان حديث الناس وتوقعاتهم ان الأمر هذه المرة مختلف.
مع ذلك ومع كل التوقعات السيئة وقتها لم يكن متوقع كل ماحصل خلال مراحل هذه الحرب مع طول مدتها والدمار الهاءل والقتل البشع وأوامر النزوح والتهجير وإغلاق المعابر بالضبة والمفتاح ومنع دخول الماء والهواء.
كان هنالك توقع بان يتدخل العرب ( الكبار) ويوقفوا الحرب بما لهم من نفوذ وهم مالم يحصل.
كان من المتوقع ان تمارس دول الجوار/الطوق نوعا من الضغط بالتلويح بمعاهدات السلام الموقعة مع الكيان وتجميدها وهو لم يحصل بل ما حصل فيما بعد هو العكس وهو مد العدو ودعمه سريعا بأسطول بري لتعويض فرض الحوثيون حصارا بحريا عل العناكب.
لولا تخاذل العرب وخيانة انظمتهم وصمت الحملان من شعوبهم ما كان لهذه الابادة ان تحصل وتطول.
مجنون يحكي وعاقل يفهم.
يعني بعد عقود وين بيكون هالإبن الحرام الحرامي والمجرم الكبير السفاح واللي أسمه النتن ياهو المكروه من جميع شعوب العالم ،
وين بيكون؟
بجهنم الحمراء…😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈