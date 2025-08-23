متحدث أمريكي سابق: نتنياهو أخبرنا أنه سيواصل حرب غزة لعقود- (فيديو)

واشنطن: أعلن المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ واشنطن بأنه سيواصل الحرب على غزة لعقود، وأن الإدارة الأمريكية كانت مدركة لتعنته بشأن وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، حيث أوضح ميلر أن وزير الخارجية آنذاك، أنتوني بلينكن، حذر إسرائيل في وقت مبكر من انطلاق الحرب من أنه “بدون خطة واضحة لمستقبل غزة، فإنها تخاطر بمواجهة تمرد لا نهاية له”.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على تحذيرات بلينكن قائلا: “أنتم محقون. سنواصل هذه الحرب لعقود قادمة. لقد كان الأمر كذلك حتى الآن، وسيبقى كذلك مستقبلاً”.

وأكد ميلر أيضاً صحة التقارير التي تفيد بأن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد عرقلوا ما لا يقل عن خمس مرات اتفاقيات لتبادل الأسرى في غزة.

🚨 Breaking: Former US State Dept. Spokesman Matthew Miller Says Israel Sabotaged Ceasefire Deal pic.twitter.com/ojNkVIMRT8 — Instant Global Information (@GlobeWatchX) August 23, 2025

كما أوضح أن الولايات المتحدة كانت تدرك أن إسرائيل تعرقل جهود وقف إطلاق النار، لكنها لم تعترض على ذلك، مضيفاً: “لم يكن لدينا تفويض واسع. أحياناً لم يكن لدينا أي تفويض على الإطلاق”.

وتابع قائلاً إن الإدارة الأمريكية ـ في عهد الرئيس السابق جو بايدن- ناقشت في بعض الأحيان الإعلان على الملأ عن أن نتنياهو يتصرف بشكل متعنت ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، لكنها قررت في النهاية أن ذلك لن يجدي نفعاً.

وأردف :”أردنا أن نتحدث مع الحكومة الإسرائيلية بصرامة خلف الأبواب المغلقة، لكننا في النهاية لم نقم بأي خطوة، رأينا أنها ستصعب التوصل إلى اتفاق”.

REPORT | Former State Department spokesman Matt Miller recalled Secretary of State Blinken warning Israel’s war cabinet, early in the war, Israel risked endless insurgency without a plan for Gaza’s future. Netanyahu reportedly replied: “You’re right. We are going to be fighting… pic.twitter.com/evg7dQwM0e — Drop Site (@DropSiteNews) August 22, 2025

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

(الأناضول)