سياسة | دولي

متحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم كليب “الحلم العبري”: لليهود حلم متجدد دوماً- (فيديو)

30 - ديسمبر - 2024

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أحمد الأغبري
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صنعاء- “القدس العربي”: شنّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي هجوماً على صانع المحتوى اليمني مصطفى المومري، على خلفية كليبه الأخير الذي حمل عنوان “الحلم العبري” واقتبس لحنه وتوزيعه الموسيقي من أغنية “الحلم العربي “الشهيرة.

وقال أدرعي في “تدوينة” على منصة “إكس”: “”تحوير أغنية الحلم العربي وتحويلها إلى حلم العبري كما يدعي هؤلاء المفلسون، ما هو الا دليل واضح عن حجم العجز، والفشل لدى هذا الشخص، الذي يحاول بسخافته إيصال سم التحريض على العرب قبل دولة إسرائيل”.

وأضاف: “وهنا أقول للمومري – لليهود حلم! متجدد دوما؛ أن يعيشوا ويبقوا في أرض أجدادهم ومهد حضارتهم منذ فجر التاريخ. لدينا حلم!ّ”.

وتعاملت كلمات كليب “الحلم العبري” مع ما اعتبرته حلم إسرائيل التوسعي بين نهري النيل والفرات.

ويعدُّ المومري من أبرز صناع المحتوى اليمني على منصة الفيديوهات المسجلة “يوتيوب”، ويتجاوز عدد متابعي حسابه الثلاثة ملايين، فيما تجاوزت مشاهدات كليب “الحلم العبري” في “يوتيوب” المليون مشاهدة خلال أسبوع.

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