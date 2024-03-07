متحدث باسم الأمم المتحدة: أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة “جيد للغاية”

نيويورك: قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تركيز المجتمع الدولي ينبغي أن ينصب على زيادة توزيع المساعدات على نطاق واسع وإدخالها إلى قطاع غزة برا، لكن أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع “جيد للغاية”.

وأضاف دوجاريك “أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، سواء عبر البحر أو إنزالها جوا، جيد للغاية”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إبلاغ الكونغرس، أنه أمر الجيش بإنشاء ميناء في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحرا إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الخطوة لن تشمل نشر قوات أمريكية في القطاع الفلسطيني، بل سيبقى العسكريون الأمريكيون في عرض البحر مع مشاركة حلفاء آخرين في التنفيذ.

وقال مسؤول أمريكي للصحافيين “سيعلن الرئيس الليلة في خطابه عن حال الاتحاد أنه وجه الجيش الأمريكي بالقيام بمهمة طارئة لإنشاء ميناء في غزة”.

(وكالات)