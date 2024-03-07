سياسة | دولي | الولايات المتحدة

متحدث باسم الأمم المتحدة: أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة “جيد للغاية”

7 - مارس - 2024

متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

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نيويورك: قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تركيز المجتمع الدولي ينبغي أن ينصب على زيادة توزيع المساعدات على نطاق واسع وإدخالها إلى قطاع غزة برا، لكن أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع “جيد للغاية”.

وأضاف دوجاريك “أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، سواء عبر البحر أو إنزالها جوا، جيد للغاية”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن  يعتزم إبلاغ الكونغرس، أنه أمر الجيش بإنشاء ميناء في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحرا إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الخطوة لن تشمل نشر قوات أمريكية في القطاع الفلسطيني، بل سيبقى العسكريون الأمريكيون في عرض البحر مع مشاركة حلفاء آخرين في التنفيذ.

وقال مسؤول أمريكي للصحافيين “سيعلن الرئيس الليلة في خطابه عن حال الاتحاد أنه وجه الجيش الأمريكي بالقيام بمهمة طارئة لإنشاء ميناء في غزة”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2024 الساعة 7:15 م

    هه حتى لو اضطررتم لعقد صفقة مع سكان الفضاء وياله من غباء، في حياتي كلها لم أر أمم متحدة عاجزة عن حماية أطفال غزة العزة و شعب فلسطين منذ 1948 🇵🇸🤕🤕☝️🔥👹🔥👹🔥🚀🚀🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2024 الساعة 7:24 م

    عندما هاجم صدام الكويت، أمريكا كل جيوش العالم من أجل تحطيم العراق يا رفاق، ثم حطمت سوريا ولبنان واليمن والسودان و الصومال 🇵🇸🤕☝️🚀🔥

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