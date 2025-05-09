متحدث باسم الجيش الباكستاني: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها

كراتشي: قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها.

وأعلن المتحدث ذلك في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي في الساعة 1:50 بالتوقيت المحلي دون ذكر تفاصيل تدعم ما قال.

وقال المتحدث في بيانه المصوّر القصير الذي تم بثه بعد منتصف الليل “أودّ إبلاغكم بالنبأ الصادم بأن الهند أطلقت ستة صواريخ باليستية من أدامبور، سقط واحد منها في أدامبور وسقطت الخمسة الباقية في منطقة أمريتسار في البنجاب بالهند”.

وقال مفوّض منطقة أمريتسار في رسالة نصية “لا داعي للذعر. صفارات الإنذار تدوي ونحن في حالة تأهب قصوى. لا داعي للذعر، كما حدث من قبل، أطفئوا الأنوار وابتعدوا عن النوافذ. سنبلغكم عندما نكون مستعدين لعودة التيار الكهربائي”.

وذكر شهود أنهم سمعوا دوي أربعة انفجارات في مدينة أمريتسار الهندية.

(رويترز)