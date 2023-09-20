متحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان: إطلاق نار على السفارة دون وقوع إصابات

بيروت: قال جيك نيلسون المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة يوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وتابع “عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية”.

وقال “لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف”.

وتقع السفارة الأمريكية التي تحظى بحراسة مشددة شمال بيروت ببلدة عوكر، ويعد وقوع حوادث أمنية حولها أمرا نادرا.

وجرى نقل السفارة من بيروت إلى هذا الموقع بعد هجوم انتحاري وقع في 1983 وأدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.

(رويترز)