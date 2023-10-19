متحدث باسم نتنياهو: إدخال معونات لغزة من مصر يبدأ “قريبا”

القدس: قال أوفير جندلمان، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إدخال معونات إلى قطاع غزة من خلال الجانب المصري سيبدأ “قريبا”.

وعقب عملية أطلقتها حركة “حماس” وفصائل أخرى في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري “ردا على انتهاكات إسرائيلية”، شددت تل أبيب الحصار على القطاع عبر قطع كافة الإمدادات من كهرباء ووقود ومواد غذائية ومياه وأدوية، كما قصفت وهددت بقصف أي مساعدات قد تتوجّه إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال جندلمان: “سيتم إدخال معونات إلى القطاع من الجانب المصري قريبا”، دون أن يحدد التوقيت الدقيق لدخول تلك المساعدات التي تنتظر في الجانب المصري.

واستدرك: “إسرائيل لا تعارض ذلك، ولكن يجب التأكد من أن هذه المساعدات لن تسرق على يد حماس وتستخدم من قبل آلتها الإرهابية”، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن إسرائيل تدرك أن الجهود العسكرية لتدمير “حماس” وقدراتها “ستأخذ وقتا، لكننا مستعدون لحرب طويلة الأمد”، على حد زعمه.

وأضاف: “لا يمكن التوصل إلى حل جزئي ومرحلي سيمكّن حماس من شن هجمات مماثلة بعد فترة وجيزة”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى حل جذري وحقيقي ودائم لمشكلة حماس، يجب التخلص منها من أجل تحقيق الأمان والاستقرار في كلا طرفي الحدود بين غزة وإسرائيل”.

في السياق، شيد المعتصمون أمام معبر رفح من المتطوعين في التحالف الوطني للعمل الأهلي، خياما للإقامة فيها، وأعلنوا أنهم لن يغادروا المعبر حتى إدخال كافة المساعدات وشاحنات الإغاثة.

وكان المتطوعون في التحالف الوطني للعمل الأهلي، أعلنوا بدء اعتصام أمام معبر رفح للمطالبة بإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.

وأكد التحالف جاهزية المتطوعين بداخل كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء، مؤكدا على حشد لكل الجهات الدولية لاستمرار الاعتصام أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات.

وقال عبد الرحمن حيث أحد المعتصمين: نحن حتى الآن في انتظار فتح المعبر، المساعدات لم تتحرك من مكانها حتى الآن، وفي ظني أن الأمر سيستغرق مزيدا من الوقت.

وأعلنت القاهرة فجر اليوم الخميس أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن اتفقا خلال مكالمة هاتفية على 20 شاحنة مساعدات كدفعة أولى إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

(“القدس العربي” ووكالات)