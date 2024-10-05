غارات إسرائيلية “عنيفة جدا” تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت- (فيديوهات)

بيروت: شن الطيران الإسرائيلي خمس غارات على جنوب بيروت بينها أربع غارات “عنيفة جدا” على الضاحية الجنوبية المعقل الأساسي لحزب الله، على ما أفاد الإعلام الرسمي مساء السبت، بعيد تحذير جيش الإسرائيلي بإخلاء مبان في المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنّ “الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات، وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان”. وسمع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان فوق جنوب بيروت.

وأظهرت لقطات التقطت كرات ضخمة من اللهب ترتفع من الموقع المستهدف مع تصاعد سحب الدخان الكثيف.





واستهدفت غارات الاحتلال أبنية في 5 مناطق بالضاحية الجنوبية بزعم أنها “تحوي مصالح لحزب الله”، وهو زعم لطالما كرره لتبرير ضرب أهداف مدنية.

وذكرت الوكالة الوطنية أن “حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تستمر تزامنا مع العدوان” الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه “سجل منذ قليل هبوط عدة طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط” الناقل الرسمي للبنان.

وفي وقت سابق اليوم، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت تحذيرا جديدا لسكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلائها، بينما يواصل استهداف مواقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة اكس “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”، مرفقا التحذير بصور أقمار اصطناعية لمبان في أحياء برج البراجنة وحارة حريك وشويفات العمروسية.

#عاجل ‼️ انذار إضافي إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وشويفات العمروسية وتحديدًا في المباني المحددة وتلك المجاورة لها: 🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/EzyIPczim3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 5, 2024

وفي وقت سابق، قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إن إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي شنته طهران الأسبوع الماضي عندما يحين الوقت المناسب.

وأضاف أن الهجوم الإيراني أصاب قاعدتين جويتين لكنهما ما زالتا تعملان بكامل طاقتهما ولم تتضرر أي طائرة.

وذكر في بيان بثه التلفزيون “سنحدد الطريقة والمكان والتوقيت للرد على هذا الهجوم المشين وفقا لتعليمات القيادة السياسية”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف متواصلة منذ 23 أيلول/سبتمبر على مناطق واسعة من لبنان تقول إنّه يستهدف بنى تحتية ومنشآت تابعة للحزب.

ومذاك، استشهد أكثر من 1100 شخص في أرجاء البلاد، حسب الأرقام الرسمية.

(وكالات)