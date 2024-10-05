غارات إسرائيلية “عنيفة جدا” تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت- (فيديوهات)

بيروت: شن الطيران الإسرائيلي خمس غارات على جنوب بيروت بينها أربع غارات “عنيفة جدا” على الضاحية الجنوبية المعقل الأساسي لحزب الله، على ما أفاد الإعلام الرسمي مساء السبت، بعيد تحذير جيش الإسرائيلي بإخلاء مبان في المنطقة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنّ “الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات، وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان”. وسمع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان فوق جنوب بيروت.
وأظهرت لقطات التقطت كرات ضخمة من اللهب ترتفع من الموقع المستهدف مع تصاعد سحب الدخان الكثيف.
واستهدفت غارات الاحتلال أبنية في 5 مناطق بالضاحية الجنوبية بزعم أنها “تحوي مصالح لحزب الله”، وهو زعم لطالما كرره لتبرير ضرب أهداف مدنية.
وذكرت الوكالة الوطنية أن “حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تستمر تزامنا مع العدوان” الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه “سجل منذ قليل هبوط عدة طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط” الناقل الرسمي للبنان.
وفي وقت سابق اليوم، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت تحذيرا جديدا لسكان أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلائها، بينما يواصل استهداف مواقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.
وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة اكس “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”، مرفقا التحذير بصور أقمار اصطناعية لمبان في أحياء برج البراجنة وحارة حريك وشويفات العمروسية.
#عاجل ‼️ انذار إضافي إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وشويفات العمروسية وتحديدًا في المباني المحددة وتلك المجاورة لها:
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/EzyIPczim3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 5, 2024
وفي وقت سابق، قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إن إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي شنته طهران الأسبوع الماضي عندما يحين الوقت المناسب.
وأضاف أن الهجوم الإيراني أصاب قاعدتين جويتين لكنهما ما زالتا تعملان بكامل طاقتهما ولم تتضرر أي طائرة.
وذكر في بيان بثه التلفزيون “سنحدد الطريقة والمكان والتوقيت للرد على هذا الهجوم المشين وفقا لتعليمات القيادة السياسية”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف متواصلة منذ 23 أيلول/سبتمبر على مناطق واسعة من لبنان تقول إنّه يستهدف بنى تحتية ومنشآت تابعة للحزب.
ومذاك، استشهد أكثر من 1100 شخص في أرجاء البلاد، حسب الأرقام الرسمية.
(وكالات)
الصهاينة وأمريكا يريدون مهاجمة إيران وتدمير أشياء معينة. موقع نووي أو نفطي
للصين وروسيا مصالح كبيرة في إيران وإيران حليفهما الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
هل سيقبلون ويظلون مكتوفي الأيدي أعتقد أنهم فهموا ألعاب أمريكا (التجارة المناهضة لدول البريكس😉 ) في الشرق الأوسط…
نأمل أن تدعم روسيا والصين عسكريا إيران… إذا تجرأت أمريكا على المشاركة في الهجوم على إيران
و ايران ستدمركم ……!
انهم يلعبون لعبة قدرة !!!
سائرون في مخططهموبالتقسيط
اما القول بان روسيا والصين لهم مصالح مهمة ويجب الحفاظ عليها ولو تطلب الامر تدخلا مباشرا !!! الامر مستبعد للأسف لأن الكل سوف يحترق
سلام على أهلنا والمقاومة في غزة
سلام على أهلنا والمقاومة الإسلامية في لبنان
اللهم سلم رجال المقاومة فوق كل أرض وتحت كل سماء في غزة العزة ولبنان
اللهم عليك بالكيان الإبادة وداعميه من الغرب والعرب
اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل دائرة السوء عليهم
نفوذ واشنطن على إسرائيل محدود ولا يزال نتنياهو مصرا على استهداف أعداء إسرائيل وعلى رأسها إيران وحزب الله والحوثيين. خريطة شرق أوسط جديد في القريب العاجل بإذن الله تعالى. الفوضى المتواصلة في الشرق الأوسط سيودي إلى دمار متزايد
إنها حكمة ألله فى آيه، لكل ظالم نهاية. ألعدو ألصهيونى طغى وتجبر وأذل معظم رؤساء ألعرب. ولكن قطاع غزة بقيادة ألمؤمن ألسنوار وقائد قواته محمد ألضيف أذلوا إسرائيل ونتنياهو على وجه ألخصوص. عام مضى على ألسابع من أكتوبر يوم إنطلاق طوفان ألأقصى. لم يستطع ألنتن سحق ألمقاومة هناك. كل ما إستطاع عمله هو قتل ألأطفال والنساء وتدمير ألقطاع ومنع ألمساعدات من ألوصول إليه. حتى ألعرب ألمحيطيم بغزة وفى مقدمتهم سيسى مصر إشتركوا مع ألنتن فى محاولة إيذاء مقاومة غزة، فشلوا بعناية ألله جلت قدرته. غزة ألعزة والشهامة وألإباء. غزة ألرجال ألرجال
هذا يذكرنا بالعراق سنة 2003
ليس فقط المتغطي بالاميركان عريان بل ان الذي ينتظر من ايران ان تقوم بنجدة مرتزقتها بعد كل هذا الخذلان عليه ان يعيد حساباته بعد ان تبين ان طهران ليست سوى ارنب من كرتون استخدمها الحلف الصهيوصليبي لتفتيت العالم العربي وبعد ان تحقق لهم ذالك جاء دور حكومة الملالي الذين سيؤكلون كما اكل الثور الأبيض
الواقع أنها غارات إسرائيلية أمريكية بريطانية ألمانية مشتركة على المدنيين في بيروت . يجب أن تسمى الأمور باسماءها الحقيقية .
يملك حزب الله مليشيا أقوى تسليحاً من الجيش اللبناني نفسه. ويتمتع الحزب بشعبية كبيرة، خاصة بين المسلمين الشيعة. إنه ليس منظمة رسمية تابعة للدولة، لكنه أصبح قوة مهيمنة داخل لبنان على مدى العقود الأربعة الماضية.