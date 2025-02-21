متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي “يستشهد بحديث نبوي” ويطالب المسلمين بالقيام لجنازات اليهود.. وردود ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:
أثار أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الإدانات والاتهامات بالاستفزاز كعادته، عندما طالب المسلمين بالقيام لجنازات اليهود. وفي فيديو نشره على حسابه على “اكس” استشهد أدرعي بحديث نبوي: {إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا}، وتساءل أدرعي: “ماذا عنكم أيها الشامتين من هذا الحديث النبوي مع كل هذه المسرحيات الهزلية في عملية اعادة المختطفين الإسرائيليين الشهداء؟ اتقوا الله أيها الحاقدين”!
{إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا}
ماذا عنكم أيها الشامتين من هذا الحديث النبوي مع كل هذه المسرحيات الهزلية في عملية اعادة المختطفين الإسرائيلين الشهداء؟ اتقوا الله أيها الحاقدين pic.twitter.com/x5EIjVgy8l
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 20, 2025
وإلى جانب ردود المعلقين ندد وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق والكاتب والباحث الإسلامي الشيخ سعد الفقي، بتصريحات أدرعي.
وقال الفقي في تصريحات لقناة “روسيا اليوم” الروسية إن أدرعي، هو مثل “الذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته، يستشهد بحديث رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل غير صحيح وفي غير موضعه، وهو افتراء على الواقع الذي نعيشه”.
وأوضح الفقي أن المسلمين يعرفون قدر الميت باعتباره نفسا، لكن أدرعي تناسى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت النساء والأطفال والشيوخ وهدمت البيوت دون مراعاة للبعد الإنساني الذي يتشدق به.
وأشار الفقي إلى أن تسليم جثث المحتجزين من قبل حماس تم بطريقة محترمة وإنسانية، وهو ما شهد به مندوب الصليب الأحمر الدولي.
واستطرد قائلا: “منذ متى يتحدث الإسرائيليون عن الإنسانية وهم لا يعرفون معناها؟ فقد ارتكبوا جرائمهم المتتالية وصدرت بحقهم قرارات أممية لم تنفذ”.
وطالب الفقي المتحدث باسم جيش الاحتلال، بـ “الاعتذار والانزواء والعودة إلى بلاده ومسقط رأسه، داعيا إياه إلى الكف عن التضليل والكذب، الذي اعتاد عليه كلما ضاقت به السبل واختلت الموازين”. وقال الفقي: “هل كان أدرعي ينتظر زفة بالورود لقتلاهم الذين قتلهم جيشه والقنابل الأمريكية الصنع؟ وهل كان ينتظر منحهم وساماً على جرائم ارتكبها الاحتلال؟”.
وشدد الفقي على أنه كان يجب على أفيخاي مهاجمة جيش الاحتلال الذي قتل الأسرى بعد أن منحوا الأمان أثناء الأسر، وهو ما شهد به العالم بأسره. وأكد الفقي أن العرب لا يعيشون في وطن بديل على أرضهم، وعلى من جاء إليهم أن يعود من حيث أتى.
منذ متى عرفتم للإنسانية طريقًا؟
منذ متى كان الاحتلال يعرف الرحمة؟
أنتم من زرع الحقد، أنتم من غذى الكراهية، أنتم من حوّل الوطن إلى مقابر مفتوحة. أنتم من ارتكب الجرائم المتتالية، ولم يحترم حتى قوانين الحرب.
تنتظرون جنازات بالورود لجنودكم القتلى؟!
بل الأجدر بكم أن تنتظروا محاكمات في لاهاي على جرائمكم. فالعالم كله بات يرى حقيقتكم، ولا عزاء لكم سوى في أكاذيب إعلامكم المضلل.
أفيخاي، إن كنت صادقًا في حديثك عن الرحمة، فلتأمر جيشك بأن يكف عن قتل الأطفال.
إن كنت تؤمن بإنسانية النفس، فلتُعدوا الأرض لأصحابها، ولتعودوا من حيث أتيتم.
فأنتم غرباء في أرض ليست لكم، ومهما طال الزمن، فسيعود الحق لأهله.
واعلم جيدًا:
الدم لا يُمحى بكلمات مزيفة، والمجازر لا تُغتفر بخطابات مخادعة.
سيظل التاريخ يلعن الاحتلال، وستظل فلسطين حرة رغمًا عنكم، رغمًا عن جيشكم، ورغمًا عن كل طغيانكم.
( 2 )
تصريحات أفيخاي أدرعي دائمًا تأتي في إطار الاستفزاز المتعمد، ومحاولاته لتجميل صورة الاحتلال عبر استخدام نصوص دينية خارج سياقها. استشهاده بالحديث النبوي الشريف في هذا السياق ليس إلا محاولة مكشوفة للعب على العواطف، متناسيًا أن الحديث يُعبر عن احترام الإنسانية عامة، لا تبرير جرائم الاحتلال.
من الغريب أن يتحدث عن “اتقاء الله” بينما يتحدث باسم جيش يرتكب المجازر بحق الأبرياء يوميًا. كأنما يحاول غسل دماء الضحايا بالاقتباسات الدينية، وكأن المشكلة في مشاعر “الشامتين” وليس في المذابح والقصف والتدمير الذي يمارسه جيشه.
هذا النوع من التصريحات مجرد مسرحية جديدة في مسلسله المعتاد لاستفزاز مشاعر العرب والمسلمين، وكأنه يعتقد أن اقتباس حديث نبوي سيمنحه صك غفران عن جرائم الاحتلال.
النص واضح. “فقام فقيل: إنها ليهودي” ولم يقل إنها لصهيوني يدعو إلى إبادة الفلسطينيين وطردهم من ديارهم والتنكيل بهم. المشكلة لم تكن يوماً مع الديانة اليهودية، ولطالما عاش اليهود في بلداننا في سلام وطمأنينة لآلاف السنين، إلى أن قام الكيان المحتل الصهيوني على أراضينا المغتصبة وفوق جثث أهلنا.
صهيوني وصف نسبي
افيخاي درعي الذي ليس له أصل ، فهو مجرد لقيط ليس له و لكيانه المصطنع غير مزبلة التاريخ
الأخوة الافاضل هنا ، والشيخ الازهري قاموا بالواجب ومسحوا به الأرض وهي ليست المرة الأولى لكن أنى لجلد الخنزير أن يتأثر او يشعر او يحس ؟!
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لكن مع ذلك أود الإضافة لأقول له انك تقر بلسانك انك منافق من الدرجة الأولى، لسبب بسيط وهو انك حين تعترف بمحمد نبياً و رسولاً من عند الله و تستشهد بالقرآن في كل مرة انه كلام الله ، ثم تبقى على يهوديتك ، رغم ان الله في كتابه و محمد في سنته يؤكدان أن الدين عند الله هو الإسلام و من يبتغ غيره فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين.
و لن تنفعك يهوديتك و انك ستكون مطرود من رحمة الله اذا هلكت عليها.
هذا كله ثابت بالقرآن و بالاحاديث الصحيحة فأين انت منها يا افيخاي المأبون ؟!
وخذ يا ادرعي الدريع هذه الآية التي تنطبق عليك ، ما تقول فيها؟ ولماذا لا نسمعك تستشهد بها ؟!
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“أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ”
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صدقت
صدق رسول الله صل الله عليه وسلم … وكذب أدرعي … في فرق كبير بين اليهود والصهيونية أكيد شاهدت وسمعت اقوال حاخات نيويورك.
صدقت