متحدث روسي: القوات الأوكرانية تتكبد نحو 100 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو: قال المتحدث باسم مجموعة “الشرق” القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر غوردييف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن القوات الأوكرانية تكبدت نحو 100 جندي في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف غوردييف، في تصريحات نقلتها وكالة تاس “خلال القتال المضاد للبطاريات، دمرت أطقم المجموعة القتالية محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز “ايه إن/ تي بي كيو-50” في أوجليدار، ومدفع هاوتزر من طراز دي-20 في زيليونوي بول، وطاقمي مدفع هاون في ستارومايورسكوي”، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال غوردييف “بالإضافة إلى ذلك، بلغت خسائر العدو 3 مركبات، و9 نقاط إطلاق نار طويلة المدى، وسقوط نحو 100 مسلح بين قتيل وجريح”.

وأضاف غوردييف أنه تم إحباط تسليم الإمدادات إلى مواقع لواء الدفاع الإقليمي 128 بالقرب من ستارومايورسكوي؛ كما دمرت مسيرات من طراز “لانتسيت” دبابة من طراز “تي-72” قرب زيليوني جاي، ومنظومة مدفعية من طراز جفوزديكا قرب كونستانتينوفكا، ومدفع هاوتزر من طراز إم 777 في أنتونوفكا.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

(د ب أ)