  متحدث سابق باسم القيادة المركزية: طوفان الأقصى حطم الحلم الأمريكي بالتكامل الأمني بين إسرائيل والعرب

لندن ـ “القدس العربي”:

قال المتحدث السابق باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، في مقال بموقع “ذا هيل” الذي يعتبر الأكثر تأثيرا في أوساط الكونغرس الأمريكي وأصحاب القرار في واشنطن، إن “طوفان الأقصى” حطم الحلم الأمريكي بالتكامل الأمني بين إسرائيل والعرب.

وأشار الكاتب إلى أنه على أنه مدار 3 سنوات، تضمنت إدارتين رئاسيتين في البيت الأبيض بواشنطن، كثفت الولايات المتحدة الأمريكية جهودها الرامية؛ لإقامة تكامل أمني في الشرق الأوسط عبر ربط قوات الدفاع الإسرائيلية وجيوش الدول العربية المجاورة في بنية أمنية “ثورية”.

وذكر أن التفكير في واشنطن، هو أنه “من شأن التحالف العربي الإسرائيل المذكور الذي طمحت له أمريكا أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة تاريخياً، والأهم من ذلك، أنه سيتيح لواشنطن استثمار قوة أكبر للأمن في القوى الإقليمية، مما يسمح لها بتركيز المزيد من مواردها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

الجهود المستمرة منذ سنوات من قبل واشنطن، التي كانت تحلم بأن تتكلل مساعيها بالنجاح انتهت بين عشية وضحاها يوم السبت الماضي، عندما شنت كتائب عز الدين القسام هجوم طوفان الأقصى على إسرائيل

لكن بوتشينو أكد أن “تلك الجهود المستمرة منذ سنوات من قبل واشنطن، التي كانت تحلم بأن تتكلل مساعيها بالنجاح انتهت بين عشية وضحاها يوم السبت الماضي، عندما شنت كتائب عز الدين القسام هجوم طوفان الأقصى على إسرائيل”.

ولفت بوتشينو الذي شغل منصب مدير اتصالات القيادة المركزية الأمريكية من عام 2021 حتى سبتمبر/أيلول 2023، فإن واشنطن كانت تأمل أن تؤدي الشراكة الأمنية الرائدة بين إسرائيل والعرب في نهاية المطاف إلى التصدي للتهديدات المشتركة للجانبين وخاصة تلك القادمة من إيران.

وبحسب الضابط الأمريكي المتقاعد فإن طوفان الأقصى الذي وصفه بأنه هجوم 11 سبتمبر/ أيلول لمنطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى إعادة تشكيل البنية الأمنية في الشرق الأوسط لعقود من الزمن.

وأشار إلى أن ضراوة الهجوم لم تكن فقط التي دقت أجراس الإنذار، بل أيضا ما كشفه من فجوات واسعة بين الدول العربية وإسرائيل أكدت عمق الانقسام بين الجانبين، رغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها أمريكا.

وأكد بوتشينو على أن ردود فعل بعض الدول العربية عقب هجوم حماس الجريء والقوى على إسرائيل، تسلط الضوء على بعد موقف دولة الاحتلال من حلفائها المحتلمين للتكامل الأمني.

واستشهد بالبيانات السعودية والقطرية التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل، مؤكدا أنها ليست مجرد خطاب دبلوماسي، لكن مشاعر الدولتين الخليجيتين توضحان أن الخلافات العقيقة مع تل أبيب لا تزال قائمة وربما لا يمكن إصلاحها.

وشدد على أن بيان السعودية التي كانت في طريقها للتطبيع مع إسرائيل، أدان الأخيرة بينما أظهر تلميحات بالتعاطف مع حماس، مشيرا أن هذا انحراف موقف الرياض بعيدا عن تل أبيب يهز أسس البنية الأمنية المقترحة من قبل واشنطن.

بينما حملت قطر بشكل مباشر مسؤولية التصعيد لإسرائيل، فإن الرسائل الموحدة للبيانات الصادرة من الرياض والدوحة وأيضا طهران تمثل إجماعا ضد إسرائيل، وبالتالي ضد المصالح الأمريكية، مما ينحرف بشكل حاد عن مبادئ التكامل الأمني المقترح.

واعتبر العسكري الأمريكي السابق، أن مؤشرات عدم الحماس بالتكامل الأمني مع الولايات كانت موجودة قبل هجوم حماس على إسرائيل، مستشهدا برفضه بشكل متكرر من السعودية والإمارات.

وأشار إلى أن الإمارات لا تزال لديها شكاوى بشأن ما تعتبره رداً أمريكياً فاتراً على الهجوم الصاروخي الحوثي في يناير/كانون الثاني 2022. وأن حاكم الإمارات، محمد بن زايد، عمد إلى تهميش جهود المصالحة في اليمن التي تبذلها إدارة بايدن.

واعتبر أن قرار الرئيس الإماراتي الأخير بسحب الإمارات من قوة العمل التي تقودها الولايات المتحدة لحماية الممرات البحرية المحورية حول شبه الجزيرة العربية كان بمثابة ازدراء متعمد لواشنطن.

وذكر الكاتب أنه من ناحية أخرى، كان تحول السعودية نحو الصين مؤشراً آخر على أن البناء الأمني الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة ربما لم ينجح أبداً.

واستشهد بمواصلة الرياض زيادة مشترياتها من الأسلحة من الصين، واتجاهها مؤخرا نحو الشرق بدلاً من الولايات المتحدة للفصل في صراعها مع وكلاء إيران.

ردود فعل بعض الدول العربية عقب هجوم حماس الجريء والقوى على إسرائيل، تسلط الضوء على بعد موقف دولة الاحتلال من حلفائها المحتلمين للتكامل الأمني

ولفت إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، وافقت السعودية على الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، التي تقودها الصين باعتبارها “شريكاً في الحوار”.

وذكر أنه بالتزامن مع ذلك كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يجري مفاوضات أيضا مع الولايات المتحدة للتطبيع مع إسرائيل واشترط على واشنطن لتحقيق هذا الإجراء الحصول ضمانات أمنية، وأسلحة أمريكية ودعم مبادرة الطاقة النووية المدنية.

واعتبر أن مفاوضات بن سلمان مع الصين وفي نفس الوقت مع الولايات المتحدة وإسرائيل تؤكد أن أي تحالف أمني إقليمي بين الدول الخليجية والعربية والدولة العبرية سيتم بنائه على رمال متحركة.

وخلص العسكري الأمريكي السابق للقول إنه وفقا لتلك المعطيات فإنه يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم فورية لأولويات السياسة الخارجية في الشرق الأوسط وإعادة ضبط الارتباطات الأمريكية مع الحلفاء الإقليميين.