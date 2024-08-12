تحسبا لرد إيران.. الجيش الإسرائيلي يمنع سفر طياريه لإجازات بالخارج

القدس: قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو علق اليوم الاثنين سفر أفراده إلى الخارج.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن الجيش قوله: “قرر قائد القوات الجوية اللواء تومر بار تأجيل الرحلات الجوية لأفراد سلاح الجو الدائمين. بينما لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية”.

وأوضحت الهيئة أنه “بعد تقييم الوضع، وضمن الاستعدادات لرد من إيران وحزب الله، أصدر قائد القوات الجوية توجيها الاثنين منع بموجبه الطيارين من السفر إلى الخارج لقضاء إجازة”.

وأضافت: “كما قرر ضرورة الحصول على موافقة متجددة وبشكل فردي على سفر طيارين إلى الخارج لحضور اجتماعات وتدريبات”.

ووفق هيئة البث، تستعد إسرائيل لهجوم إيراني أوسع من هجوم أبريل/ نيسان الماضي، ووصف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الأيام المقبلة بـ”المصيرية”.

وتحبس المنطقة الأنفاس تحسبا لهجمات محتملة على إسرائيل من قبل إيران وحلفاء لها بعد اغتيال قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية.

ولم تطرأ تغيرات على تعليمات السلامة التي يصدرها الجيش للأفراد العاديين.

(وكالات)