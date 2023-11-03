متحف أمريكي يؤجل معرضا إسلاميا للفن بحجة غزة.. واتهامات بأنه يربط بين الفن الإسلامي والإرهاب

لندن- “القدس العربي”: وجهت انتقادات لمتحف أمريكي قرر أن يؤجل معرضا عن الفن الإسلامي بحجة أنه قد يكون مدعاة للإضرار باليهود.

وقال زخاري سمول في تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” إن متحف فريك بيتسبرغ تحدث عن مخاوف من تحول المعرض إلى “مصدر لحساسية غير مقصودة أو ضرر”. ولا يحمل المعرض الكثير من المخاطر كونه يقدم عرضا لعشرة قرون من الفن الإسلامي، لكن المتحف أشار إلى اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس كمصدر للخوف. وكان قرار تأجيل معرض يحتوي على معدات علمية وزجاجيات ولوحات فنية وأعمال معدنية ونحاسية من كل الشرق الأوسط مصدرا للشجب والنقد من جماعات مسلمة ويهودية قالت إن عمل المتحف يقترح على ما يبدو علاقة خاطئة بين الروائع الفنية والإرهاب.

وكانت مجلة بيتسبيرغ تريبيون- ريفيو أول من نشر خبر التأجيل للمعرض الذي قال المتحف على موقعه إنه ناجم “عن تضارب في المواعيد”.

وقالت مديرة المتحف التنفيذية إليزابيث باركر “لقد اكتشفنا أنه لو افتتحنا المعرض، فسيعتقد الشخص المتسامح أنه غير حساس، ولكن الكثيرين، وبخاصة في مجتمعنا سيصدمون”.

وقالت كريستين محمد، مديرة فرع بيتسبيرغ لمجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية (كير) في بيان إن “القرار لتأخير معرض “الزخرفات الثمينة: 10 قرون من الفن الإسلامي” بناء على ذريعة الضرر المحتمل للمجتمع اليهودي يؤكد على النمطية المؤذية أن المسلمين والفن الإسلامي هما صنوان للإرهاب ومعاداة السامية”.

وقال آدم هيرتزمان، من الفدرالية اليهودية لبيتسبرغ الكبرى في تصريح إذاعي لمحطة ويسا ” قلة من المجتمع اليهودي ستشعر بالقلق لو افتتح معرض للفن الإسلامي لأننا نعرف أن هذا لا علاقة له بحماس، المنظمة الإرهابية”.

وذكرت مجلة تريبيون أن باركر كتبت في رسالة إلكترونية إلى طاقم المتحف في 11 تشرين الأول/أكتوبر وقالت إنها تريد مناقشة المعرض “في ضوء الحرب في إسرائيل والخطاب الملتهب المعادي للإسلام والمتعلق بالمناخ السياسي الحالي”.

وفي بيان يوم الخميس قالت باركر إن القرار لتأجيل المعرض “كان مدفوعا بالقلق المتعلق بالتقليل من الفن الإسلامي ومخاطر تسليع الثقافة الإسلامية كونها زينة وتم تجهيزه بدون التواصل الشخصي لمتحف فريك مع الشركاء في المجتمع وفي هذه الحالة مجتمع بيتسبرغ الإسلامي”.

ويتزامن القرار مع الذكرى الثالثة لعملية إطلاق النار في كنيس تري أو لايف والذي قتل فيه 11 شخصا وجرح ستة، في واحد من الهجمات المعادية لليهود. وقام المتحف بتعديل بيانه على موقعه حيث قال إن المعرض يجهز له منذ سنوات و”في وقت العرض” كان “من الصعب التكهن بالحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط خلال موعد العرض، مما أثار حزنا واسعا ومزيدا من التوتر الاجتماعي”. وقال المتحف إن المعرض في شكله الحالي كان ينقصه السياق التاريخي والثقافي وتنقصه أيضا مشاركة من المجتمع الإسلامي المحلي وآخرين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها المتحف عرضا، ففي عام 2020 ووسط التظاهرات ضد مقتل جورج فلويد، قررت متاحف مثل المتحف الوطني للفن في واشنطن، ومتحف الفنون الجميلة في هيوستن، وتيت مودرن في لندن، ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن، إلغاء معرض للفنان فيليب غاستون والذي احتوى على صور لجماعة كوكلاكس كلان التي تعادي السود.

وقال ممثل للمتحف يوم الخميس إن المعرض الإسلامي سيعاد ترتيب عرضه في موعد آخر بآب/أغسطس 2024.

وقال غريغوري هيوستن، المدير التنفيذي للفن والفنانين الدوليين المنظمة التي نظمت المعرض: “لا شيء خطأ في المتحف، وأعتقد أن الوقت لم يكن مناسبا لهم”، مشيرا إلى ترتيب وقت آخر للعرض.