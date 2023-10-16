متحف فلسطين.. الأول من نوعه لإحياء ذاكرة الأجيال- (صور)

إسطنبول: هو الأول من نوعه في العالم، يحفظ الذاكرة الفلسطينية حية، ويقدمها لأجيالها وأبناء جاليتها، إنه متحف فلسطين في إسطنبول، الذي افتتح مؤخرا ويلقى اهتماما كبيرا.

الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين (فيدار) هي صاحبة الفكرة، وأعلنت افتتاحه في يوليو/ تموز الماضي.

وأقامت الجمعية المتحف على مساحة تبلغ حاليا 70 مترا، وتأمل مستقبلا تحويله إلى مساحة أكبر، وزيادة مقتنياته ومحتوياته.

وثائق وصور وأقسام عديدة توثق الحالة الفلسطينية، ومنتجات عديدة تظهر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني والتصاقه بأرضه، ويسعى القائمون عليه عبره لدحض مزاعم أن فلسطين كانت “أرضا بلا شعب”.

صور ومستلزمات الحياة العادية وملابس والجلسة العربية، وفناجين القهوة وركن المطبخ، كلها موجودات في المتحف، إضافة إلى زجاجة بداخلها تراب من فلسطين، وعملات فلسطينية قديمة.

ويدخل كل زائر للمتحف في عبق التاريخ الفلسطيني، حيث حرص القائمون على تأصيل المتحف، وجذب كل زائر له لتشكيل ذاكرة لهم عن البلاد، التي لم يزوروها ولم يعرفوها، عبر الملابس والمستلزمات المعروضة.

وحرصت الجمعية على توفير المستلزمات من الفلسطينيين الذين أخرجوا بعض مقتنياتهم منذ موجات النزوح السابقة، حاملين معهم ما استطاعوا، سواء من المتواجدين في تركيا أو في دول الجوار، على غرار سوريا ولبنان والأردن.