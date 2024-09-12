متحف في نيويورك يفصل ثلاثة موظفين بسبب وضعهم الكوفية الفلسطينية

نيويورك: قال متحف نوجوتشي في مدينة نيويورك إنه فصل ثلاثة موظفين بعد أن انتهكوا قواعد الزي المحدثة من خلال وضع الكوفية، والتي أصبحت رمزا للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وفي الاحتجاجات التي تخرج في جميع أنحاء العالم للمطالبة بإناء الحرب الإسرائيلية على غزة، يضع المتظاهرون الكوفية الفلسطينية.

وكان المتحف الذي أسسه النحات الأمريكي الياباني إيسامو نوجوتشي أعلن الشهر الماضي عن سياسة تحظر على الموظفين ارتداء أي شيء يعبر عن “رسائل أو شعارات أو رموز سياسية”.

وقال في بيان “بينما ندرك أن النية وراء وضع الكوفية هي التعبير عن وجهات نظر شخصية، فإننا ندرك أيضا أن مثل هذه التعبيرات يمكن أن تنفر بشكل غير مقصود قطاعات من زوارنا المتنوعين”.

انبرت ناتالي كابيليني، وهي من الموظفين الثلاثة اللذين فصلوا، إلى إنستغرام لتقول إن قيادة المتحف تستخدم مصطلح “سياسي” سلاحا ضد القضية الفلسطينية.

ودائما ما كانت الكوفية رمزا للقومية الفلسطينية، ويجسدها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، الذي نادرا ما التقطت له صورة بدونها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصيب ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت بالرصاص في هجوم قيد التحقيق. وكان اثنان منهم يضعان الكوفية.

وهناك حالات سابقة في الولايات المتحدة فقد فيها أشخاص وظائفهم بسبب موقفهم من الحرب الإسرائيلية على غزة.

فقد طرد مستشفى في مدينة نيويورك ممرضة أمريكية من أصل فلسطيني في مايو أيار بعد أن وصفت تصرفات إسرائيل في غزة بأنها “إبادة جماعية” خلال خطاب قبولها لجائزة.

(وكالات)