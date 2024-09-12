متحف في نيويورك يفصل ثلاثة موظفين بسبب وضعهم الكوفية الفلسطينية

نيويورك: قال متحف نوجوتشي في مدينة نيويورك إنه فصل ثلاثة موظفين بعد أن انتهكوا قواعد الزي المحدثة من خلال وضع الكوفية، والتي أصبحت رمزا للتضامن مع القضية الفلسطينية.
وفي الاحتجاجات التي تخرج في جميع أنحاء العالم للمطالبة بإناء الحرب الإسرائيلية على غزة، يضع المتظاهرون الكوفية الفلسطينية.
وكان المتحف الذي أسسه النحات الأمريكي الياباني إيسامو نوجوتشي أعلن الشهر الماضي عن سياسة تحظر على الموظفين ارتداء أي شيء يعبر عن “رسائل أو شعارات أو رموز سياسية”.
وقال في بيان “بينما ندرك أن النية وراء وضع الكوفية هي التعبير عن وجهات نظر شخصية، فإننا ندرك أيضا أن مثل هذه التعبيرات يمكن أن تنفر بشكل غير مقصود قطاعات من زوارنا المتنوعين”.
انبرت ناتالي كابيليني، وهي من الموظفين الثلاثة اللذين فصلوا، إلى إنستغرام لتقول إن قيادة المتحف تستخدم مصطلح “سياسي” سلاحا ضد القضية الفلسطينية.
ودائما ما كانت الكوفية رمزا للقومية الفلسطينية، ويجسدها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، الذي نادرا ما التقطت له صورة بدونها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصيب ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت بالرصاص في هجوم قيد التحقيق. وكان اثنان منهم يضعان الكوفية.
وهناك حالات سابقة في الولايات المتحدة فقد فيها أشخاص وظائفهم بسبب موقفهم من الحرب الإسرائيلية على غزة.
فقد طرد مستشفى في مدينة نيويورك ممرضة أمريكية من أصل فلسطيني في مايو أيار بعد أن وصفت تصرفات إسرائيل في غزة بأنها “إبادة جماعية” خلال خطاب قبولها لجائزة.
(وكالات)
طرد هؤلاء الموظفين بأوامر مباشرة اتت من البيت الابيض الذي تحول الى رمز للخسة و النذالة و الذي أضحى محكوما من قبل موظف في سفارة إسرائيل في واشنطن
الذين ينتظرون من بريطانيا وأغلبية الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن يقف الي جانب فلسطين ويمنغوا الإبادة الجماعية فيها فهو غافل لأن كما يقول المثل من باعك لن يشتريك مرة أخرى كما أن حكام العرب إن تركتهم يفعلون ما يريدون بشعوبهم فلن يبحثوا عن أي شيء آخر.
هل هناك قانون في هذه الدولة ؟ كيف تلغي عقد موظف لمظهر يخصه؟ و أي زائر للمتحف هذا الذي سيزعجه منظر الكوفية ان لم يكن فاقد الاحساس بالذنب؟
قبل أيام حظر يوتيوب حساب المؤثرة كاندس أوين. و قبلها حظر حساب بسام يوسف من اكس. و بعده تم تسريح بيل دوناتي من سكاي نيوز بطلب خطي من سفير إسرائيل في أمريكا لأن صيغة سؤال عن غزة لم يرق له.
الغرض من هذا القمع هو تعميم الخوف من الدوس على طرف صهيون. يريد هذا الغبي إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.